共軍演習區已達防空警報標準？美國眾議院議長裴洛西訪台後續效應，共軍宣布4日起將在六處實彈演習，所及範圍包圍台灣四面航道，可說台灣將被封鎖禁航三天。媒體人朱凱翔今(3日)在臉書指出，在台灣本島沿海70浬為警報發放線，其實已經達到觸發空襲警報的條件，只差別在空軍作戰指揮部是否判定須發送警報。

朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」寫道：「根據《臺澎地區防空警報器發（試）放及維修實施規定》，防空警報定義：係指自臺灣本島沿海邊緣七十浬（八十哩）為警報發放線，澎湖地區沿海邊緣起六十五浬（七十五哩）為警報發放線，在空軍作戰指揮部空中管制中心（簡稱ACC）獲知敵機或不明機航跡，判明有進襲臺灣本島及澎湖地區之可能，並進入我警報發放線以內時，即下達緊急警報命令。」

他指出，「大陸預告軍演的區域，已經達到觸發空襲警報的條件，但會否發送，還是要由空軍作指部綜合判定。」朱凱翔有感而發表示，「我這一代的台灣人，應該都沒有聽過真正警報，一旦響起，那些依法必須執行人車避難，作息中斷，將會非常有感。」

網友回覆：「俄羅斯都敢打烏克蘭，共產國家沒在怕啥的」、「其實昨天就應該要發空襲警報了...」、「聽到警報後要找防空洞。問題是，現在哪來的防空洞啊？」、「為了選舉，警報不會響的！」、「單打雙不打，塵封已久的記憶又被喚醒，只有經歷過才知道自由與和平是何等的重要」、「當然不會發警報啊！只會通知飛機船班改航道」。