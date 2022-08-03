華碩（2357）旗下台智雲（台灣智慧雲端服務）3日與英特爾、台灣大哥大 （3045），宣布正式啟用全球首座高度雲端整合的「5G AI Ready Platform暨共創實驗室」，實現AIoT垂直領域的最後一哩路，攜手搶攻5G AI雲網合一解決方案應用於產業數位化商機。

華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑直言，5G+IoT+AI是台灣未來的機會，透過台智雲的OneAI工具、英特爾的oneAPI，及台哥大的5G寬頻高速網路，並結合華碩AIHPC高速運算、雲端服務及智慧物聯終端、伺服器等技術，將整合5G專網與AI邊緣運算等關鍵核心技術的台灣第一個高度雲網整合企業專網實驗場域，為落地於智慧醫療、智慧製造及智慧城市等領域的各種應用，提供雲網合一整合平台解決方案、解決痛點。

首次以英特爾亞太暨日本區總經理身分出席公開發表會的Steven A. Long亦到場，他表示，5G AI Ready Platform透過英特爾各種不同的硬體，加速與最佳化異質工作負載，該平台將能為終端客戶與獨立軟體供應商帶來相當大的助益，包括協助其從開發、驗證到部署都展現優於過往的效率。

台灣大則指出，5G已躍升為全球重要發展目標，「端、網、雲」共生更是未來數位創新的趨勢，台灣大與台智雲作為「台灣AI雲」共同推手，再結合英特爾技術後，期盼賦能企業用戶加速5G場景落地之外，也希望能藉此推助新創夥伴進駐5G AI共創實驗室來開發更多整合5G+AI關鍵科技的智慧應用。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章指出，目前使用華碩及台智雲AIHPC高速運算資源的合作夥伴已達上百個，另也有十多家企業夥伴透過其與台灣大合作的5G專網導入智慧製造、智慧城市、智慧醫療等領域。

透過5G AI共創實驗室從基礎設施、先進通訊、資訊安全到智慧應用，提供完整端到雲的商轉測試及驗證場域，給予客戶全方位隨選即用的雲平台解決方案，同時省下巨額營運成本。此回的四方聯手合作，期能讓新創應用快速導入商用市場，並以「造平台、聚夥伴、建生態」的模式，加速企業雲化、數位轉型，啟動產業升級。