1名女網友平時都用丈夫的手機打電話，因為丈夫的費率方案有送通話時間，某次她在車上準備打電話訂位餐廳時，因丈夫手機內的餐廳電話是截圖，她嫌麻煩則改用自己的手機撥打，沒想到隨即遭丈夫暴怒喝止，她認為電話訂位很快速，最多花1元，但丈夫仍認為2人理念不合，要求分房或離婚。

「我老公為了1元要離婚！」該女網友在臉書「爆怨2公社」發文，他的丈夫手機費用是1499元，每月有免費通話分鐘數，她平時都用丈夫手機打電話，日前他們準備去吃飯，丈夫開車，她用丈夫手機打電話訂位，但丈夫手機畫面是截圖照，她沒辦法直接點號碼撥打，因此決定用自己的手機撥打，沒想到卻被丈夫當場喝止。

女網友平時都用丈夫的手機打電話，某次她打電話訂位餐廳時，因丈夫手機畫面是截圖，她改用自己的手機撥打，費用不到1元，丈夫竟暴怒並提出離婚。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友後來改用丈夫手機打電話，她認為訂位用不到15秒，她自己的手機是1分鐘1元，實際上甚至不用1元，但丈夫卻因為這「1元」對她大聲，丈夫認為跟她理念不合，還嗆說「背個號碼很困難？省這1元讓妳很痛苦？」最後丈夫冷靜下來後仍認為2人不適合，提出要分房睡或是離婚。

其他網友紛紛留言「這種情緒勒索、言語暴力一旦開了頭，之後就沒完沒了，如果妳的經濟不需靠他就離了吧」、「我覺得離婚比較好，為了一元計較成這樣好辛苦」、「這只是爆點，不知道累積多少怨氣」、「我支持離婚，為了一元可以兇老婆還講幹話的男人，我不相信他能有多好」、「不愛了，什麼都是理由」。