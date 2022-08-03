《大學生了沒》班底「Hold住姐」謝依霖，曾接演《小時代》打開知名度，不過自她2018年嫁人生子後，就逐漸淡出演藝圈，近來改以Youtube作為復出主戰場，經常爆料自己的大小事。近日她突然爆料鼻子是假的，10年前因想替外型升級而踏入診所去整形，哪知鼻子卻慢慢歪掉，畫面嚇壞眾人。

謝依霖自爆，自己有很嚴重的過敏症狀，常常在擤鼻涕，使用10年間「風吹雨淋日曬」，生下的一對兒女常打到她，動刀過的鼻子竟越來越斜，還伸出手指欲推動她的鼻子，想不到竟真能動得起來，不禁自嘲推起來像節拍器，「所以呢這個節拍器我再不管它，它以後就要變地球儀了呢！」今年6月才又進場維修。

謝依霖伸手推鼻子，竟還真能被推動。(圖/謝依霖 FB)

謝依霖鼻子被手指推後，還真能被推動。(圖/謝依霖 FB)

謝依霖也解釋10年前的動刀原因，表示自己的鼻子太扁平，還說當年根本是2D、零風阻，「對我這種完全沒有鼻子的人來說，你跟我說什麼自然就是美，真是完全聽不下去！」就算是公認美女孫儷對她說，只會覺得對方想美下去。謝依霖無奈表示，她的臉就是自然醜，根本沒必要被「自然就是美」給綁架。

謝依霖認為沒必要被自然就是美的觀念綁架。(圖/謝依霖 FB)

謝依霖表示抽脂後醜女大翻車，害她痛不欲生。(圖/謝依霖 FB)

最後，謝依霖強調並非在提倡整形，因為「我覺得你要真的知道自己想要，而不是大眾的眼光去改變你，因為它畢竟是一個手術，它要承擔風險，還有錢也很重要。」她也曾花錢做全身抽脂，哪知道術後的感受「被公車輾來輾去，嚕來嚕去」，本因幻想迅速減重花錢，效果也不如預期，還不如健康飲食和運動。