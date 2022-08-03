中華女足上月經過東亞盃4強決賽洗禮，接著目標就是明春的世界盃10搶3洲際附加賽，勢必要透過出國移地訓練提升戰力。但因泰國的世界排名積分只輸中華女足28分，攸關附加賽的種子位置，中華隊總教練顏士凱表示，10月前會觀察泰國的國際賽安排，來決定移訓方案。

10搶3洲際附加賽將分成3組踢單淘汰賽， 10隊中世界排名最高者為第1種子，前2種子將分到3隊角逐的A、B組，享有直接在第2輪以逸待勞、踢1場就能晉級的優勢；第3、4種子則在4隊角逐的C組，必須2連勝才能出線，優點是首輪可以對到世界排名較低的對手。

中華女足目前世界排名40，在已經取得附加賽門票的9隊中高居第2，僅次於38名的智利。但等最後1支歐洲國家出線，中華隊將被擠到第3種子落居C組，而同洲國家不會同組，萬一中華隊的世界排名被泰國「超車」，甚至會掉到A或B組。

如此失去種子席位還是其次，想要出線就得擊敗歐洲或南美勁旅，更是「不可能的任務」。因此顏士凱強調，10月前將會緊盯泰國女足的動態，萬一她們要透過國際賽搶積分，中華隊也得有類似安排，世界排名不能被超車。

「如果這樣，我們就得找有取勝把握的國家踢友誼賽，但我比較不希望如此，因為那樣的比賽對我們幫助不大。」顏士凱說，上月東亞盃開踢前，中華隊提前赴日並先與撫子聯賽球隊交手，對強度提升、進入狀況的幫助很大。可以的話，他更希望移訓是找這種對手，甚至在抽籤賽程出爐後，模擬對手安排移訓。

顏士凱指出，國際足總官員（FIFA）在東亞盃看了中華女足的表現，評語是：「比賽中有一段時間是一流球隊。」接下來的工作就是要讓球員在90分鐘穩定輸出，並從化解危機的「消極防守」，轉化為控球在腳的「積極防守」，因為10搶3附加賽一定得贏，除了不丟球還要進球，中華隊仍需再進化。