美國眾議院議長裴洛西3日赴立院座談，其身後的女性口譯員行為卻意外成為焦點，甚至出現搶話行徑，引發網友砲轟。對此曾任口譯員、現為Padcast《百靈果News》的主持人凱莉在臉書分享現場時常出現的插曲，聲援口譯妹「專業沒問題」。

凱莉表示，自己看過影片後，不認為口譯員有大問題。她指出，麥克風出問題，是設備的錯，口譯員反應相當迅速，告知來賓狀況，將剩餘內容快速翻譯完畢，傳達給在場所有人，符合專業判斷。

至於口譯妹搶話一事，凱莉解釋，來賓談話中，並不會完全照稿念，與口譯員不存在完美的默契，何時該停、該繼續也不會有事先演練，來賓與口譯員互相搶話時有所聞，更多是反而互相過於禮讓，何況裴洛西從政經驗數十年，一天到晚被口譯，早已遇過很多次。

對於網友提及凱莉可去擔任口譯員，本人笑稱「感謝大家還記得她的口譯背景」，但強調自己已經3年沒有擔任類似高層級的外交現場口譯，現在習慣口無遮攔的講話方式，萬一不小心失禮就真的GG了。