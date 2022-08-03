產業用紡織品協會今（3）日參觀得過國家磐石獎、位於雲林的祥圃實業，這是一家經歷多次轉型，如今倡導動物福利、友善環境、倡導食農教育，更是養出精品豬的優質公司，產業用紡織品協會理事長羅忠祐說，跨異業的參訪目的在增加會員的對事業經營的廣度，並創造跨產業之間的橫向交流合作機會，引導產業用紡織品多多開發農業用紡織品的新市場，即早布局循環經濟世界趨勢 。

祥圃實業是1984年，由吳昆民與友人共同創立，也是台灣第一家擁有溯源管理系統的動物保健品工廠。 祥圃實業一路由「貿易業」轉型至「生產製造業」及「食品餐飲業」，致力為台灣開創農業新價值，倡導動物福利、友善環境、新農食、社會共融、技術創新，因此2011年獲得中小企業「國家磐石獎」。

祥圃實業長期關注食品安全議題，目標成為「從農場到餐桌的整合者」，建構透明、安心、信賴的農食供應鏈，由源頭「究好豬」種豬場的選種與育種，結合自營的養豬場飼養與管理、自營「祥圃」飼料預拌廠生產無藥物殘留的動物營養添加劑，最後由「良作工場」肉品分切、加工與「良食究好」食材物流通路，祥圃實業一條龍整合豬肉農食鏈，建立完整的產品履歷以及追蹤追溯管理系統，提供產地到餐桌的安心服務。

羅忠祐指出，ESG成為企業營運方針，循環經濟、淨零減碳已是普世價值，在面對能源短缺及全球環境資源不可逆， 台灣產業用紡織品協會第13次跨業參訪來到祥圃實業，借鏡這家企業社會責任ESG公司，堅持「同心共好」理念建構企業文化，推動可追溯的動物營養品工廠，師法日本JAS 規範的豬肉分切方式，打造富食育意義的黃金級農業文創館，瞭解農場廢水沼氣發電設施的資源再生。