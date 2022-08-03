美參院提出法案讓商品期貨交易委員會（CFTC）監管加密幣，為各聯邦機關和國會之間爭執該由誰管轄加密幣的最新進展。近幾個月加密幣暴跌促使國會要加強監管，讓各主管機關更積極取得加密市場管轄權。

參院農業委員會主席斯塔貝諾（Debbie Stabenow）與共和黨參議員博茲曼（John Boozman）計劃3日提案，授權CFTC監管數位商品現貨市場。目前CFTC僅監管期貨與交換合約（swap）等衍生性金融商品。

比特幣（Bitcoin）面世13年至今已出現數千種加密幣，這龐大市場卻未受政府監管令投資人得不到法律保障。

布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員克萊恩（Aaron Klein）指加密幣成熱門話題後誰都想參一腳，但該由哪個部門監管就成問題。

CFTC、證交會（SEC）和聯準會（Fed）等機關主張加密幣為其管轄範圍，以取得更多預算、擴大影響力和為其離開公職的官員提供更多職務。

對國會各委員會議員來說，能監督管轄加密幣的主管機關，能增加更多遊說團體與活動的政治獻金。因此近期多位議員提出許多加密幣法案。像眾院金融服務委員會多位議員7月表示要提案讓Fed監管。

曾擔任斯塔貝諾法律顧問的CFTC主席貝南（Rostin Behnam）上周表示CFTC已準備監管部份加密幣的現貨市場。知情者透露他一直協助斯氏草擬讓CFTC監管的法案。

Coinbase和FTX等多家加密交易平台一年來砸數百萬美元，遊說國會讓數位商品成新資產類別，由CFTC負責監管。因為CFTC人員編制僅SEC六分之一，並認為其法規較證券法更容易遵從。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）一再提出應該由SEC監管Coinbase等平台。SEC在5月加強人手研究監管加密幣的工作。