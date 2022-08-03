電子終端產品需求持續疲軟，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合最新指出，全球PC今年出貨量僅3億台，較去年大減12.5％，庫存堆積成了首要觀察重點，降評義隆（2458）「中立」，同時下修華碩（2357）、宏碁（2353）股價預期，態度更趨保守。

蘇厚合指出，在通膨高漲、升息環境與俄烏戰爭等背景下，消費者的主流需求放緩，近期與ODM廠、零組件製造商對談更發現，商用與電競需求亦出現初步逆轉跡象。

由於需求不佳，加上先前受疫情影響的運輸與物流狀況有所緩解，通路端庫存已從年初8～12周健康水位的下緣，現在升高到上緣，OEM、ODM、零售通路的庫存狀態正成為PC供應鏈日益關注議題。第二季開始，OEM、ODM廠便更加積極管理庫存，但必須注意，PC OEM廠或許需要進行更多促銷活動來推升銷售，並降低大量打消庫存的風險，這將導致獲利能力下降。

瑞信證券認為，隨OEM、ODM廠嚴控庫存，短期將壓抑零組件拉貨，研判義隆下半年承受更大壓力，第三季營收可能季減11％，大幅度遜於傳統季節性的季增15％以上。整體而言，因消費型NB與Chromebook銷售積弱不振，商務用與電競等高端需求浮現下行風險，義隆下半年營收可能較上半年衰退7％。

此外，摩根士丹利證券先前已多次示警PC衰退風險，以華碩為例，考量PC需求轉弱、成品庫存堆積、GPU單位售價下滑，推測在即將到來的法說會上，華碩對全年6％以上的營業利益率，恐有修正風險。大摩給予華碩的股價預期為205元。