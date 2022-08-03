網紅閃亮亮（現改名：蕭芷渲Iris）臉蛋秀氣、氣質清新又有不科學的身材，過去幫媽媽賣紅豆餅而爆紅，獲封「紅豆餅女神」。3年前她熱戀YouTuber「硬漢兄弟」成員黃包包時，不慎外流3支性愛片，導致形象受損；近日她重談此事，透露當時每天狂哭，花了1年多才走出低潮。

蕭芷渲最近推出寫真書《芷為你而閃亮》，除了放送超甜美的笑容，也不吝嗇秀出前凸後翹的好身材，上月在IG公開3張封面照，要大家幫忙票選最喜歡的風格，吸引3千多人留言給意見。

為了宣傳寫真書，她接受媒體採訪，被問到3年前外流的激情片，根據《TVBS新聞網》報導，蕭芷渲表示當時每天哭也不願意出門，「會覺得陌生人是不是在對我指指點點」，花了1年多才釋懷。

蕭芷渲2019年與當時男友黃包包的激戰片3度外流，震撼網紅圈，蕭芷渲事後在IG堅強地發聲，表示：「夫妻之間的情趣，沒有任何人做對不起的事」，更以「我是真的愛我老公」、「我能很驕傲的說他是我老公」相挺，無奈兩人隔年初便分手，結束1年多的戀情。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。