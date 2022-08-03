新北市五股區1日發生逆倫悲劇，54歲于姓男子疑要求73歲老母親分家產被拒，一氣之下將母親勒斃，並伴屍超過1天，期間失智、重聽的98歲于父就在隔壁房間，對兒子犯行全然不知，而于男事後也向警方自首。于男訊後遭新北地檢署聲押，新北地院今晚間裁定羈押禁見。

新北地院指出，于男涉犯殺害直系血親尊親屬、家庭暴力防治法等罪，犯罪嫌疑重大，且涉犯罪行最輕本刑達5年以上有期徒刑，有事實足認有串證及滅證之虞，衡酌其逆倫是親，犯罪危害至鉅，因此裁定羈押，禁止接見通訊。

據了解，身為次子的于男因罹患癌症無法工作，長期賦閒在家，與父母同住在五股某社區大樓，生活經濟來源也都仰賴父母的存款與家產，于父早在數年前就已將五股房產過戶給于母，于男缺錢花用，想起母親名下房產，從去年起就多次因分家產問題與家人爭吵。

警方調查，于男1日上午6時許又因缺錢花用，要母親將名下的房產過戶給他，卻遭老母拒絕，母子發生口角，于男在失控掐死母親，但他沒有急叩救護車求救，反倒是冷血在家看電視、玩手機、抽菸，期間更一度外出買便當，事發26小時後才打電話報案自首，警方訊後也將其依殺人罪移送偵辦。