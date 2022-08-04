美國堪薩斯州選民今天發出主流聲音，表達保護墮胎權的願望。共和黨主導的州議會想要加強限制或徹底禁止墮胎的議案，在這個與反墮胎運動關係密切的保守州遭到否決。

美聯社報導，這是美國最高法院6月推翻憲法賦予的墮胎權後首次面臨選民觀點考驗，結果令人意想不到，可能影響即將到來的期中選舉。

雖然只是一個州的投票結果，但是對通常有利於共和黨的8月初選，如此高投率對提倡墮胎權人士而言堪稱一大勝利。大部分計票工作已經完成，他們領先了約20個百分點，投票率則接近傳統上在秋季州長選舉時才會有的水平。

投票結果也讓全國民主黨人在選舉年抓住形勢丕變的一絲希望，否則他們在11月期中選舉的前景注定黯淡無光。

美國總統拜登在聲明中說：「這項投票清楚表明我們知道的情況：絕大部分美國人同意，女性應該有機會墮胎、應該有權作出自己健康保健決定。」

他要求國會在聯邦法律中恢復「羅訴韋德案」（Roe versus Wade），並且說：「而且，美國人必須繼續發聲保護女性健康保健權利，包括墮胎。」

對歡慶最高法院裁定、迅速在將近半數州實施墮胎禁令或等同禁令的共和黨人而言，今天投票結果也是對他們發出警告。

生殖與性别平等聯合組織（Unite for Reproductive & Gender Equity）執行董事麥蓋爾（Kimberly Inez McGuire）說：「堪薩斯州毫不客氣地駁回反墮胎政治人物製造生殖警察國家的企圖。今天的投票是一記強有力當頭棒喝，也是對越來越多的抵抗所作承諾。」

擬議的堪薩斯斯州憲法修正案本來打算加入該州不授予墮胎權的內容。2019年州最高法院裁定，擁有墮胎權是該州「權利法案」（Bill of Rights）中一項「基本」權利，此舉防止對墮胎開禁且有可能挫敗立法作出新限制的努力。

今天的公投被當作自由派和温和派選民不滿最高法院廢除全國墮胎權裁定的指標，受到密切關注。（譯者：何宏儒/核稿：楊明暐）1110803