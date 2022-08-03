浙江義烏3日晚間宣布，3日10時至21時在集中隔離點、重點人員檢測中發現33例陽性人員。為有效阻斷疫情隱匿傳播，該市宣布自8月4日上午5點11點對全市所有人員進行核酸檢測採樣。

央視新聞報導，自「8.2疫情」發生以來，義烏市累計報告本土新冠病毒陽性感染者38例，其中9例新冠肺炎確診病例、29例新冠肺炎無症狀感染者。

另，根據大陸國家衛健委公布，2日確診本土病例38例，包括海南12例，甘肅10例，內蒙古8例，廣西4例，山東3例，四川1例。無新增死亡病例。