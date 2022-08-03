裴姨風采連現任女神都想致敬！美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，義大利裔的她年輕時的美照也被挖出，有如黑白片時代好萊塢女星般的風采令人驚豔。美女主播許貴雅為了裴姨來訪的馬拉松式報導，特別獻出了首次live直播經驗，絕美穿搭也被另一位美女主播王偊菁大讚是「裴洛貴」。

許貴雅2日在《新台灣加油》節目中獻出首次live直播主持，興奮猶存的她3日曬出低胸性感穿搭，似乎在對年輕時也以貴氣性感著稱的裴洛西致敬；她在臉書寫道：「昨天新台灣加油，基於美國國會議長裴洛西來訪，調整為live播出，也是貴雅接手主持以來第一次live播出。」

她表示，「在棚內，貴雅還是習慣性的開著YT，感受觀眾對議題的熱度，果然熱浪來襲，線上最高有3.2萬人！這是一個很浮誇的紀錄，在裴洛西女士飛機降落時，直播最高有8.2萬人同時在線，如果加上各個頻道，關注度不同凡響」，許貴雅還說，「僅以裴姐風穿搭，表達致敬」。

美女主播好友王偊菁大讚「絕美裴洛貴」，許貴雅也回讚：「絕美裴洛菁～」王偊菁還PO出一張裴洛西「彩虹七色穿搭」合成圖，直呼「這根本我私服」，對裴姨的衣著品味相當有感覺，她也在自己的臉書大曬致敬穿搭，為這次裴洛西的來訪留下回憶。