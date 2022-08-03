美國最老牌媒體、知名雜誌富比士（Forbes）幾個月前以特殊目的收購公司（SPAC）上市的計畫告吹，目前正在尋求買家，已委託花旗集團處理相關事宜，據消息稱，富比士將以至少6.3億美元（折合新台幣約188億）的價格出售，這也是該公司當初計畫上市時的估值。

紐約時報報導，近幾周，花旗集團編制的一份詳述富比士財務狀況的文件流傳在含雅虎等媒體公司。據3位匿名消息人士透露，文件顯示，富比士2021年營收超過2億美元，以及逾4000萬美元的獲利。

消息人士透露，富比士正尋求以至少6.3億美元的價格出售，這是其上市前的估值，如今該計畫已經於6月中止。但他補充，目前還不清楚是否能以這個價格出售。

富比士告訴路透社，「有不少人對此感興趣，因此我們推動正式的出售流程，並委託花旗集團處理出售事宜」。

SPAC上市在疫情間最為熱門，不過隨著案件量激增，引起美國證券交易委員會的注意，制定新規要求提供更多細節。今年6月，富比士放棄與SPAC公司合併的上市計畫；在此之前，富比士稱獲得加密貨幣公司幣安（Binance）2億美元的戰略投資。