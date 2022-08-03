一名女網友近日找了一名攝影師準備互惠旅拍，沒想到這時男友才發現，女友準備了「露下乳泳衣」前去拍照，兩人因此大吵一架，讓她氣得大罵「想紀錄自己的身體有錯嗎？」不過許多人看了之後紛紛直言「大部分人都會介意的吧」。

原PO在Dcard發文表示，前陣子在IG看上攝影師準備進行互惠旅拍，人找好了、時間也訂好了，結果男友看了她準備下單購買的泳衣，主打「南半球」、「露下乳泳衣」後，大發脾氣跟她吵架，她用LINE溝通對方也不讀不回。

原PO對於男友的態度感到不滿，質疑「我就想問，想紀錄自己的身體有錯嗎？難到旅拍還要穿高領，我要不要罩住臉算了？！請大家評評理，我自己決定要去拍旅拍難道有錯嗎？」

對此，許多女子回應「立場互換妳不會介意嗎？男友只穿一條三角褲給女攝影師兩人單獨旅拍？大部分人都會介意的吧，我自己就是模特，但我沒接這麼大尺度，光普通泳裝不是比基尼式，我都會先跟男友講了」、「既然你接受不了就分手啊，你看起來也完全沒有想要跟你男友溝通，分手最快啦，這樣你愛怎麼拍就怎麼拍」、「我男友在意的話我就不會拍了，而且在約之前就會問他，不會到最後一刻」。