對於共軍4日起在台灣周遭6個區域進行演習，會不會對民進黨在年底的縣市長選舉有加分？民進黨立委張宏陸認為，加分應該不會有多大，執政黨也要去處理，所以也沒有說什麼特別高興。

趙少康3日在《少康戰情室》提到，共軍演習萬一登陸要如何處理？或是演習3天就鳴金收兵？前陸軍副司令劉湘濱認為，應該就是演習3天，目的就是要威懾台灣，第二就是他們自己練兵，未來「區域拒止」都會用到。劉湘濱強調，登陸作戰不是那麼容易，至少要規劃3個月，目前看不出會突然登陸，就是「圍」而已。

趙少康進一步詢問民進黨立委張宏陸，民進黨是高興還是緊張害怕？張宏陸表示，民進黨也沒有說特別高興。趙少康追問，還是高興在心裡沒講？張宏陸說，應該不會。

張宏陸解釋。對台灣來說，裴洛西來整個國家當然會高興，但民進黨除了高興之外，也要擔心「我們得到什麼？」是不是趁她這次來，經貿有更進一步的進展？或是說她來了之後中共演習，誰要去處理？執政黨也要去處理，所以也沒有說什麼特別高興。

至於會不會對民進黨在年底的縣市長選舉有加分？張宏陸認為加分應該不會有多大，因為離選舉還有3個半月快4個月，如果短暫過了之後，也沒有什麼！尤其今天股票也沒有大跌，就是大家台灣人的反應就是認為每次也都這樣。

張宏陸強調，他不認為會影響選舉，所以民進黨也沒有特別高興的理由。