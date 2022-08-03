買房是人生大事，切忌衝過頭！一名女網友上網分享，自己跟男友兩人年收450萬還算高，去年買房後逐漸感受到房貸壓力，生活也變得越來越不快樂，甚至被迫打消辦婚禮的念頭，直呼「活得很累」，不少過來人則點出關鍵，認為買房不該「越級打怪」。

原PO在Dcard發文表示，自己年收200萬，男友是250萬，去年看中一間4千萬的房子，因為真的很喜歡所以購入，一開始評估兩人收入應該可以負擔，決定把多年積蓄都拿去買房，沒想到如今卻成了月光族，薪水都拿去還房貸，也沒有多餘的錢可以辦婚禮。

原PO不時會擔心如果其中一人突然沒收入，另一個人無法承擔房貸，跟朋友聚會時也會找比較平價的餐廳，讓她忍不住感嘆「在外人眼裡我們已經是裝備技能滿點的課長，但其實我一點也不覺得是，覺得壓力好大，活生生就是個房貸奴」。

貼文一出引起網友熱議，「這跟你們收入多少沒關係吧？跟你們的規劃失策才有關」、「是買在台北市嗎？不然真的沒太多理由在房子花那麼多錢」、「與其看著450萬這個數字，不如好好審視平常的開銷」、「你們為什麼不多存個幾年再物色？」、「4000萬是自己的選擇⋯還是繼續努力吧」。

不少過來人也點出問題，「就是收入不太夠而已，越級打怪沒什麼好說的，我自己年收比你們兩個合一起再多很多，買的房子連裝潢也不到5000萬」、「真的，連醫師薪水300萬也不敢扛30年房貸買5000萬的房子，大部分還是買2000萬」、「兩位年輕有為真不簡單，但是為了一間房子這樣真的不值得，步入中年後會發現，參加的喪禮會漸漸的比婚禮多，應該抓一個平衡點享受人生」。