大陸解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據消息人士指出，3日深夜約11時27分左右，國防部官網遭受駭客攻擊，目前官網癱瘓，出現回應時間過長、無法連上該網站的訊息，有關單位正在搶修與追查攻擊來源。
此外，《中時新聞網》4日凌晨0時測試，外交部網站也無法進入，但是否遭駭尚未獲得證實。而國防部官網也於凌晨47分修復完成，可正常開啟，肇因也正在核查中。
大陸解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據消息人士指出，3日深夜約11時27分左右，國防部官網遭受駭客攻擊，目前官網癱瘓，出現回應時間過長、無法連上該網站的訊息，有關單位正在搶修與追查攻擊來源。
此外，《中時新聞網》4日凌晨0時測試，外交部網站也無法進入，但是否遭駭尚未獲得證實。而國防部官網也於凌晨47分修復完成，可正常開啟，肇因也正在核查中。
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