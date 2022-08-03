消息人士指出，3日深夜約11時27分左右，國防部官網遭受攻擊，目前無法顯示。（翻攝官網畫面）

大陸解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據消息人士指出，3日深夜約11時27分左右，國防部官網遭受駭客攻擊，目前官網癱瘓，出現回應時間過長、無法連上該網站的訊息，有關單位正在搶修與追查攻擊來源。

此外，《中時新聞網》4日凌晨0時測試，外交部網站也無法進入，但是否遭駭尚未獲得證實。而國防部官網也於凌晨47分修復完成，可正常開啟，肇因也正在核查中。