裴洛西訪台後果超乎想像嚴重？美國眾議院議長裴洛西不顧眾議堅持訪台，中國大陸宣布4日起在台灣周圍六處軍演，包圍台灣並封鎖航線的緊張情勢一觸即發。前大使介文汲3日在《正常發揮》節目中指出，共軍過去用實際行動實踐九二共識分治事實，但4日過後將用實質行動實踐「台灣是屬於大陸主權、領土一部分」，且無視台海中線、領海、領空等原來遵守的默契，都是裴洛西訪台製造出來的。

介文汲表示，「這次裴洛西整個都是虛的，她事實上都是拿個勳章啊、講些空話，可是這次大陸，完全實質的東西拿走了。因為裴洛西製造了一次機會，製造了一個環境，大陸在沒有外界任何的阻力，感覺是對裴洛西做的一個軍事的行動；事實上最大的意義，就是中國大陸把對台灣的主權，從宣示性變成了實質性，用實際行動來實踐了它對『台灣是屬於大陸主權、領土一部分』這樣的政治宣示，它用實際行動完全落實，百分之百落實了！」

「這就是這次軍演。」介文汲說，「這次軍演基本上有幾個過去，甚至九二共識也好，也就是『雙方同屬一個中國，可是是分治』的事實，用什麼來體現？用『海峽中線』，『我尊重那個海峽中線』，這個不是台灣在那邊叫，而是中國大陸用實際的行為來詮釋了，九二共識說『沒有錯，我們同屬一個中國，可是呢，我們承認一個分治的現實』；我們還有一個什麼呢？也不是楚河漢界，可是那個心理的防線：『我尊重你在這邊行使治權，可是我對主權的伸張，我就不去落實它，不去實踐它』，這個是從1949年一直存在的。」

介文汲指出，「『但特殊事件會讓我不管那個中線』，你看96年飛彈危機的時候，全部在中線的左邊，只是飛彈在打的時候有超過中線。可是這次的軍演，全部在中線右邊、中線以東！差多少？18.5公里、9.5公里，高雄那邊最近，還有16.5公里；那基本上，第一個，沒有海峽中線的觀念；第二個，鄰近台灣，而且已經事實上，所謂的領海、領空也完全不存在了。」

他表示，「本來一直有三條線，一個就是中線，另外一個是台灣的領海領空，有人說是24海里，因為中間還有鄰接區，領海是12，比如說在基隆、貢寮或高雄海里，再外就是鄰接區，鄰接區是可以行使行政權的，那這個現在也完全沒有了；那第三個呢，包圍型，不只西面，東面也完全包圍了。所以大陸有一個學者說，明天開始實彈射擊的時候，民眾可能肉眼可以看到中國大陸的軍事行動，天氣好的話，而且耳朵可能聽到很多爆炸聲音。」

「那最有趣的就是到目前為止，美國所有的政治機器都『惦惦』。」介文汲強調，「日本有官員說，『希望還是以和平的方式來解決兩岸爭端』。」主持人丹伸廣說：「林芳正被問到時竟說『我們沒有立場評論』，你嘛好了！這個叫作『台灣有事就是日本有事』喔？」郭正亮說：「那個是安倍講的。」