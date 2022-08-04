年收入超高，卻還是過得很辛苦。一名女網友無奈表示，她和男友年薪高達450萬，2人計畫要結婚，甚至買了一間豪宅，結果每個月為了還房貸，反而讓他們快喘不過氣。

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討論平台以「450W年收入活得很累」為題發文，她年收入200萬、男友250萬，去年買了一套4千萬的房子，一開始覺得可以負擔，而且2人也打算在今年結婚，殊不知這些錢花完後，一夕之間變月光族，薪水全都拿去繳房貸，也因此辦不了婚禮，決定取消了，雖然內心還是想當一個美美的新娘，但又不想多了預算而增加壓力。

原PO透露，有時候會擔心，萬一其中一方出事或沒工作，只剩一個人承擔所有房貸，想來就覺得可怕。另一個壓力是，周遭家人朋友都覺得她和男友很有錢，友人聚會就會選高級餐廳，光是一個活動1小時就要噴掉2千塊，她會反應太貴，想換其他地方，結果就被酸：「妳賺那麼多，怎麼在哭窮啊？」雖然最後還是會尊重她，可是她也感到抱歉，因為掃了大家的興致。

原PO和男友買了4千萬的房子，結果每個月的收入都拿去繳房貸。（示意圖／翻攝自pexels）

為了盡量省錢，原PO和男友平時會自己帶便當去上班，出去吃飯一個人也不會超過300塊。她坦言，負擔不起的是心理壓力，「在外人眼裡，我們已經是裝備技能滿點的課長，但其實我一點也不覺得是」，生活壓力超大讓她忍不住感嘆：「活生生就是個房貸奴，唉」。

貼文曝光後，引來一陣討論，網友留言點出問題關鍵，「這跟你們收入多少沒關係吧？跟你們的規劃失策才有關」、「與其看著450萬這個數字，不如好好審視平常的開銷」、「這已經不是收入多寡問題了，是你們的理財規劃跟風險承擔，當初都沒想清楚」、「是你們金錢規劃有問題」。

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