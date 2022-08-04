雖然美國一直到近年才慢慢摸清楚，北京是透過什麼管道在左右美國的，但中國本身卻是早從十九世紀中葉開始，就深自擔憂自己受到美國擺布，當時中國正進入國力衰退的時期，這個時期一直延續到一九九○年代才結束。

對中國這個非常驕傲、且多數朝代都對外孤立的文明而言，這樣的衰退是他從來沒有遭遇過的。在十九世紀中葉以前，中國幾乎沒有注意到美國的存在。中國的高層一貫認為，中國以外盡是蠻夷之邦，遠不如他，既稱為中國，即自己是世界的中心。清朝時代的欽差大臣耆英一八四四年上奏給道光皇帝時，即寫道：「米利堅地處西隅，在各國中最為荒遠，今蒙恩准特降詔書，俾得奉為世守，既已嘉其慕義之忱，復以堅其向化之志，殊方異類，莫不感戴皇仁。」言下之意是，美國不只地處極西荒涼之地，人民亦缺乏教化，連中國高深的用語都不懂，所以要把話說得更淺白方便教化他們。

耆英這種對美國高高在上的態度，在中國當時非常普遍。不要忘了，一四九二年，哥倫布之所以發現新大陸，原本的目的是要找到一條捷徑，通往傳說中富裕的遠東，而倫敦也在十七世紀初，特別送了一群拓荒者前往美國的詹姆斯敦（Jamestown）拓荒，目的也是希望以此為據點，開發出一條從大西洋通往太平洋淘金的捷徑。對當時歐洲的探險家和拓荒者而言，美國只是前往遠東發財的中途站。

之後隨著歐洲文明慢慢在美國生根，歐洲當時視中國為文明進步之邦的印象，也在美國流傳下去。當時的政治作家湯瑪斯．潘恩（Thomas Paine）稱中國人為「溫和善良的人民」，傑佛遜總統（Thomas Jefferson）還曾想過美國應效法中國，且應和歐洲不相往來，富蘭克林（Benjamin Franklin）則稱中國是「最聰明的國家」，甚至還主張美國應以中國為榜樣，而不該師法歐洲。華盛頓總統（George Washington）收藏了數百件珍貴的中國製品，有一整套的中國瓷器，就連波士頓茶黨倒進港口的茶葉，也都是產自中國。當時很多美國人視中國為「赫赫有名的財富與智慧之源，是我們這個年輕的共和國應好好效法的對象。」歷史學家張少書（Gordon H. Chang）所著《宿緣：美國對中國的歷史觀》（Fateful Ties: A History of America’s Preoccupation with China）一書就這麼寫道。中國一直到十九世紀中葉，都是世上最富有的國家，茶商伍秉鑑當時在美國投資造鐵路，則應該是當時的全球首富。

但中美關係之後出現了幾個關鍵的變化，美國人也因此對中國逐漸改觀。在工業時代來臨前，中國人口數量就反映在其經濟規模上。所以儘管對外而言，中國是個富裕的國家，但當時數百萬中國人，卻是民不聊生、吃不飽穿不暖。蘇格蘭經濟學家亞當．斯密（Adam Smith）在《國富論》（The Wealth of Nations）中就寫道：「中國長久以來就是世上最富裕、肥沃、文明、工業化、人口最多的國家，但中國最底層的人口，卻比歐洲最窮國家的人民更窮。」此言可以說一語中的，而且一直到一九九○年代時都還是顛撲不破。

十九世紀百年間，美國跟隨歐洲的腳步，邁上工業化和都會化的道路，同時期的中國，卻始終停留在農業社會。貪汙和鴉片削弱了中國國力，也導致清朝走向敗亡，讓這個從一六四四年就統治中國的王朝奄奄一息。

這期間，美國不斷向北和向西拓展，再加上十九世紀中葉快速經濟成長，讓美國獲得自信，也不再視中國為效法對象。最能代表美國人對中國態度改觀的，就是培里將軍（Commodore Matthew Perry），一八五三年他率領美國海軍艦隊進入東京港，從此打開了世界通往日本的門戶。一八五六年，他將自己這段海上之旅寫成書，書中他寫道：「我們的領土橫跨兩大洋、居與歐亞之間。」當時美國土地才剛發現金礦八年，加州也才剛正式成為美國的一州。過去，中國老愛自稱為『中間的王國』，但這個封號，如今似乎更適合我們來用。」

(本文摘自《美國第二》/遠流出版)

【內容簡介】推開中國門背後，權力、金錢、影響力交織的超友誼關係

過去幾年，中美之間的關係轉變許多：從熱絡的經濟夥伴，到戒慎恐懼的亦敵亦友，再到公開的敵人。美國人對中國共產黨所提出的挑戰覺醒得很慢。這一切是怎麼發生的？

在本書中，作者回溯了中國共產黨對美國的影響的演化。他讓讀者看見，美國的領導者一開始是如何歡迎中國進入美國的經濟體系，相信透過貿易與參與，能讓中國變得更民主化。作者也說明，即使這樣的信念已被證實是一種誤導，但美國有不少商人與政治人物已變得太依賴中國而不敢挑戰它。

本書揭露了北京當局影響美國既深又廣的網絡，這網絡是多年安靜無聲地透過許多傑出人物建立起來的，其中包括前美國國務卿季辛吉與歐布萊特、迪士尼前執行長艾格與布希總統家族。書中也告訴讀者如何對抗這樣的影響，而且不是以偏執狂、仇外者或種族主義者的方式。這是一個關於腐敗與誤用的善意、深具權威性與重要性的故事，不僅對美國的未來，也對世界上大多數國家的未來具有嚴肅的意涵。

【作者簡介】伊薩克．斯通．菲什（Isaac Stone Fish）

「策略危機」（Strategy Risks）顧問諮詢公司的創辦人兼CEO，該公司將企業對中國洩漏的資訊予以量化。他是《華盛頓郵報》〈全球觀點〉的固定專欄作家，《巴倫》（Barron’s）理財投資雜誌專欄作家，為新聞網站CBSN撰寫文章，並在紐約大學全球事務中心兼職，擔任國際關係智庫組織《大西洋理事會》（Atlantic Council）訪問學者，也是常受到美國與世界各地邀請的演說家。他能說流利中文，曾為《新聞週刊》（Newsweek）擔任北京特派員，住在中國六年。現定居於紐約。

【譯者簡介】顏涵銳

師大翻譯所博士。譯有《人性中的良善天使》《隱形戰》《善良的逆襲》《改變人類文明的12座時鐘》等書。譯稿賜教：[email protected] 。