肺癌已連續十多年位居國人十大癌症死因之首。從二○○四年，肺癌年度死亡人數超越肝癌後，就不再讓出「冠軍寶座」，且人數一路攀升，根據衛生福利部公布的最新十大癌症統計數據顯示，肺癌總死亡人數已正式突破萬人大關，創歷史新高。

不僅死亡率高居所有癌症之冠，死亡人數亦占癌症總死亡人口約兩成，也就是說，全臺平均每五位因癌症死亡的人口中，即有一人死於肺癌，稱之為「最要命的癌症」可說名符其實。

而肺癌的發生率同樣駭人，根據衛福部二○一九年癌症登記報告顯示，新發生之肺癌個案達一萬六千兩百三十三人，較前一年又再增加百分之五．七，平均每十萬人口發生率為六十八．七七人；若依性別區分，發生率排名均為第二位，男性僅次於大腸癌、女性僅次於乳癌。每三十二．三八分鐘就有一人罹患肺癌，為國人最容易好發的癌症之一。

分析近十年統計資料（二○一○年至二○一九年），男性肺癌確診人數增加百分之三十二，女性卻是大幅增加百分之八十九，將近翻倍，成長速率驚人。十年前後相較，二○一○年，肺癌診斷總人數為一萬零六百一十五人，女性患者約占百分之三十七，到了二○一九年，全年新增肺癌人數上升至一萬六千兩百三十三人，當中女性比例增加到占了百分之四十五．五，占比逐漸與男性「勢均力敵」，甚至未來很可能超越男性病患人數。

中央健保局每年公布的「癌症費用排行」中，和各類癌症相較，肺癌都是最燒錢的癌症，二○二一年醫療支出統計顯示，肺癌治療費用一年就「吃」掉健保二百二十八億元，近五年平均成長率達百分之十四．六七，居十大燒錢癌症之最！

肺癌既是死亡率最高的癌症，更是晚期發現比例最高（初次診斷時大多為晚期）、醫療支出也最高的「三冠王」，肺癌對國人及無數家庭造成強大衝擊，是當前全民必須謹愼面對的「新國病」。

(本文摘自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》/天下文化)

【內容簡介】肺癌是目前全球癌症死因第一位。而在臺灣，肺癌更是自2004年起，持續高居國人癌症死因首位；依據最新公布的2021年數據統計顯示，年度肺癌死亡人數再創新高，已突破萬人大關。更令人心驚的是，肺癌同時也是「晚期發現率」及「醫療支出」皆為最高的癌症，嚴重威脅國人健康，因而被稱為「臺灣新國病」。

面對如此「要命」的疾病，難道我們只能害怕、束手無策嗎？當然絕非如此。

本書由亞洲肺癌手術權威陳晉興醫師、專業醫藥記者梁惠雯共同撰著，解答診間最常遇見的肺癌迷思，介紹最新的肺癌療法與用藥知識；分享十位肺癌病友親身抗癌的溫暖呼籲與珍貴啟示；並傳達最核心且全面的肺癌預防保健知識。希望能幫助國人知癌防癌，超前部署，全面贏戰臺灣新國病。

【作者簡介】陳晉興

行醫三十年來，執刀手術已近一萬五千臺，成功帶領團隊完成全球第一例「肺癌免插管胸腔鏡肺葉切除術」，已是全世界觀摩的經典術式。

陳醫師期待能用自己的專業及雙手，治癒每一位肺癌病患，深知「每次手術背後都是病患及家庭生命的託付」，因此總是嚴肅認真的執刀。看過有許多病患確診肺癌已是晚期，終其一生接受永無休止的治療，且拖累家庭，因此積極研究肺癌成因、分析預防方式，並推動低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢。期待大家「定期篩檢，遠離肺癌」！

有感於充實疾病知識是疾病防治第一步，行醫之餘也持續提筆，致力讓專業醫學知識普及化，著作有《肺與肺病：英雄為何氣短？》、《醫學新紀元：贏戰肺癌》、《吃出肺活力：肺癌健康美麗指南》、《空汙世代的肺部養護全書》、《肺癌用藥你該知道的事》等。

梁惠雯

淡江大學大眾傳播學系畢，為資深媒體人，橫跨影音及平面，長期關注醫藥健康議題。曾任新聞主播、記者、節目主持人、醫藥相關企業及基金會公關，並與《常春月刊》、《健康2.0》等健康雜誌有多年合作經驗，擅長醫療專題採訪及撰稿。

二○一七年出版《終生瘦用211全平衡瘦身法》，多次名列博客來年度暢銷書。由於熟悉輿論溝通焦點，經常受邀擔任各大健康節目來賓，亦主持逾三十場醫學類記者會、講座等。

十多年來，擔任醫界與閱聽眾之間的橋梁角色，深知醫學知識必須「化難為簡」，才能讓一般民眾得以吸收及瞭解，進而真正促進行動、改善健康。當肺癌成為新國病的當下，與陳晉興醫師共同完成此書，期盼能讓民眾獲得正確、清楚的觀念。