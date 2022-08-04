美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京政府軍事威脅動作頻頻，並強調訪台將導致嚴重後果，令台海緊張情勢升級，陸美中關係也引起國際關注。不過美國經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）則表示，裴洛西訪台不代表第三次世界大戰將開打，主要有以下3個原因。

首先是時間點方面，Tom Orlik指出，回顧1991年裴洛西在天安門廣場拉布條抗議時，當時大陸GDP（國內生產毛額）約是美國經濟體量的7%，預估到2022年，此一比例可能拉高到約80%左右。外界普遍預期，到2030中期至2040年間，大陸經濟有望超車美國成為領頭羊，北京到這時間點出手會更有利。

其次，如果北京政府採取軍事激進行動，導致其被美國與西方國家制裁，最後會是兩敗俱傷，而且大陸會是傷得較重的那一方，分析數據指出，大陸經濟年成長率恐因此一路下滑至1.6%，這反應了失去出口市場和技術轉讓機會帶來的衝擊。

第三點則是，俄羅斯入侵烏克蘭為大陸示範了遭西方制裁的後果，數據顯示，俄羅斯GDP自戰爭爆發以來下降約3%，預計未來還會進一步下滑。Tom Orlik說，目前北京政府正面臨疫情與房地產問題導致的供應鏈混亂與經濟問題，若此時再加上西方制裁，相信並非北京所樂見。