情人節即將到來，還沒想好要準備什麼禮物嗎？那就跟著Oliver一起購物學英文。Shopping時會用到哪些單字、片語或常說哪些句子呢？

Oliver想為女友買新外套，請看以下他收到的Helen’s百貨公司優惠傳單，以及他和店員的對話：

情人節超多「優惠」 學英文過七夕！

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● sale販售、賣、拍賣

賣場通常會舉辦an annual sale（年度大拍賣）、或是a clearance sale（清倉大拍賣）、a mid-season sale（季中大拍賣），而sale也延伸出兩個很常見的片語：on sale表示「特價中」；for sale表示「販售中」。不要搞混喔！for sale只是出售並沒有特價，要看清楚才能守好荷包。讓我們透過以下例句來熟悉它們的用法：

Everything in this store is on sale this week.（這個禮拜這間店所有東西都特價。）

This item is not for sale.（這是非賣品）

item意思是「物品、物件」。在Oliver與店員對話中，item指的是服飾店裡的衣服，根據上下文，item可以代替前文所指的物品，是個用途相當廣泛的字，如：basic items基本物品、household items家用物品。

tag表示「標籤、標牌」，與不同的名詞搭配使用，表達不同意思，像是name tag（名牌）和price tag（價格標籤）都是常用的生活用語。

● discount折扣

商品有打折可用discount這個字，若想詢問能否打折，可以說「Can you give me a discount?」這個字有名詞和動詞的用法，當名詞用時重音在第一音節，而當動詞用時，重音則移到第二音節。

There’s a 20% discount on all toys until the end of valentine’s day.（情人節結束前，所有玩具都有20%的折扣。）

That store plans to discount all its goods at half-price.（那間商店計畫將所有的商品以半價的折扣賣出。）

● coupon優惠券

以前的coupon都是紙本形式，隨著手機及網路的普及，現在還有e-coupon（電子優惠券）。

With this coupon, we can get a 30% discount on cake.（有這張優惠券，我們可以用七折優惠買蛋糕。）

Oliver終於看到他喜歡的款式，尺寸、顏色也挑好了，準備開心結帳去，以下是他在結帳時詢問店員付款方式的對話：

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● total總額

結帳時，店員會將購買的總金額告訴顧客，就會用到total。

The total is $169. Would you like to pay with credit card or in cash?（總共是169元，請問要刷卡還是付現呢？）

credit card是「信用卡」，credit有「信用」的意思。而cash是「現金」，若要使用現金付費，可以說「pay in cash」。

● receipt收據

Thank you for shopping in our store. Here’s your change and receipt.（謝謝來我們店消費，這是找零和收據。）

購物時我們可能需要店員幫忙尋找商品。接下來就以TOEIC Bridge聽力題型學習相關應答技巧吧：

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要掌握聽力題可以從幾個小技巧下手。首先，從開頭疑問詞了解題目要求，例如第一題掌握疑問詞who，再抓關鍵字the woman，從對話線索就可判斷女人是個店員。

第二，抓關鍵字。關鍵字常會是動詞，例如第二題關鍵字help，從對話最後一句可知，女人會到店的後面幫男人找L尺寸的襯衫。

此外，熟悉情境上下關連句也很重要，很多句子是因情境和意思而接連出現的，如：Thank you和You’re welcome就是常搭配出現的上下關連句。平時多聽、多讀，就能充分掌握句子間的搭配。

學了這麼多與購物相關的用字和句子，下次到街上超商買東西時，不妨秀幾個單字，或是把錢遞給店員時，別忘了跟他說一聲Here you go喔！

文／張秀帆