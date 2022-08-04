解放軍4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，英國BBC日前公布了「兩岸軍力」的比較圖表指出「兩岸軍力極為懸殊」，認為台灣最多只能減緩中國大陸的進攻，等待外國馳援。對此前國安會祕書處長、退役中將劉湘濱3日驚人預言，若是大陸封鎖台灣1個月導致島內斷電，「人民死亡」才是重點，引發討論。

劉湘濱昨日在網路節目《少康戰情室》中提到，對於兩岸軍力的比較，他認為「這是一個雙方有形戰力的比較」，劉湘濱坦言，台灣最大的問題是一個海島國家，「一有戰爭的話很容易就跟外界斷絕了所有聯繫，台灣只要被封鎖超過10天，整個能源都會出狀況」；劉湘濱分析，一旦能源出狀況，沒電時，國家的運作都其次，人民的死亡才是重點。

劉湘濱拿出美國前副總統高爾做的一個研究報告指出，「只要斷電1個月，大概就要死10％人口，醫院各方面的人口」，所以他覺得這是一個很大的風險。劉湘濱認為「兩岸這樣子對抗，台灣有的籌碼是非常少的」，大陸只要把台灣封鎖就差不多了，「美國也幫不了我們，在中國海岸2000海哩之內，美國是沒有能力跟中國大陸對抗的，以局部優勢來看，美國是沒有的，因此要保護台灣是不太可能的」。