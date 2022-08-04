美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團出訪亞洲，19小時旋風式來台引發全球關注，即便代表團已搭機離台轉往韓國，引發的政治效應仍餘波盪漾。七大工業國集團（G7）成員國外長（台灣時間）3日晚間23時20分許，發表聯合聲明，重申組織維護台海和平穩定的立場，呼籲中國勿以武力片面改變現狀。

聲明開頭見山寫道：「我們，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國和歐盟外交暨安全政策高級代表，重申我們共同致力維護以規則為基礎的國際秩序、和平與台灣海峽的穩定。」

聲明指出，成員國一致對中華人民共和國挑起的威嚇行為感到擔憂，特別是實彈演習和經濟脅迫，這將升高不必要的風險。沒有理由以他國立法者出訪為由，在台灣海峽進行侵略性軍事活動，中國的反應只會使局勢惡化並破該地區穩定。

「我們呼籲中國勿片面以武力改變地區現狀，用和平方式解決兩岸分歧。」聲明強調，各成員國的「一中政策」與「對台立場」沒有改變，「我們重申對維護台海和平、穩定的共同承諾，鼓勵各方保持冷靜、克制、透明，保持暢通的溝通管道以防誤解發生。」