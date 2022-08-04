蔡英文總統今（3）日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團，並頒授裴洛西議長「特種大綬卿雲勳章」。（總統府官網）

美國眾議院議長裴洛西訪台，總統蔡英文3日於台北賓館設宴招待，圖為裴洛西車隊前往台北賓館。（圖／王德為）

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台，3日中午接受總統府於台北賓館設午宴款待，台積電創辦人張忠謀也是座上賓，總統蔡英文稍早在臉書曝光午宴後眾人合影畫面，照片中還有台積電董事長劉德音以及副總統賴清德、行政院長等人。（摘自蔡英文臉書）

台北市/美國聯邦眾議院議長裴洛西所搭乘（Nancy Pelosi）的空軍C-40C專機，3日下午5點55分從台灣松山機場起飛，結束訪台之旅，濱江街的「飛機巷」也有上百人來卡位，搶拍裴洛西專機，見證這歷史性一刻。（張鎧乙攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西所搭乘（Nancy Pelosi）的空軍C-40C專機，3日下午5點55分從台灣松山機場起飛，結束訪台之旅，專機經過台北101大樓。（陳信翰攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪台之旅，中共在台灣周邊將進行繞台軍演，空軍松山基地的35防空火砲拉開砲衣警戒。（黃世麒攝）

美國眾議院議長裴洛西自2日晚間10時44分飛抵松山機場，至3日下午5時48分登機關艙門準備起飛，結束總共19小時旋風訪台，下一站飛往韓國。