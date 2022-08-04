圖輯》裴洛西19小時旋風訪台後道別 珍貴漏網鏡頭曝光 00:272022/08/04 中時新聞網 丁世傑 、中時、 陳信翰 、王德為、 黃世麒 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日傍晚搭機離台，登機前不斷向現場的媒體揮手致意。裴洛西搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣近19小時的訪問，轉往下一站南韓。（外交部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今（3）日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團，並頒授裴洛西議長「特種大綬卿雲勳章」。（總統府官網） 美國眾議院議長裴洛西訪台，總統蔡英文3日於台北賓館設宴招待，圖為裴洛西車隊前往台北賓館。（圖／王德為） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台，3日中午接受總統府於台北賓館設午宴款待，台積電創辦人張忠謀也是座上賓，總統蔡英文稍早在臉書曝光午宴後眾人合影畫面，照片中還有台積電董事長劉德音以及副總統賴清德、行政院長等人。（摘自蔡英文臉書） 台北市/美國聯邦眾議院議長裴洛西所搭乘（Nancy Pelosi）的空軍C-40C專機，3日下午5點55分從台灣松山機場起飛，結束訪台之旅，濱江街的「飛機巷」也有上百人來卡位，搶拍裴洛西專機，見證這歷史性一刻。（張鎧乙攝） 美國聯邦眾議院議長裴洛西所搭乘（Nancy Pelosi）的空軍C-40C專機，3日下午5點55分從台灣松山機場起飛，結束訪台之旅，專機經過台北101大樓。（陳信翰攝） 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪台之旅，中共在台灣周邊將進行繞台軍演，空軍松山基地的35防空火砲拉開砲衣警戒。（黃世麒攝） 美國眾議院議長裴洛西自2日晚間10時44分飛抵松山機場，至3日下午5時48分登機關艙門準備起飛，結束總共19小時旋風訪台，下一站飛往韓國。 影》裴洛西揮手道別 結束19小時旋風式行程 專機傍晚離台 旅美學者翁履中神預言 ：裴洛西訪台「這一點」衝擊最大 共軍明起3天實彈演習 政院轉達總統5指示：確保政府及社會運作如常 #裴洛西 #台灣 #眾議院 #議長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》裴洛西今見蔡英文 一早先赴「這裡」吃早餐 最新畫面曝光 08:142022/08/03 政治 影》裴洛西揮手道別 結束19小時旋風式行程 專機傍晚離台 16:372022/08/03 政治 柯建銘讚裴洛西勇氣 大變局時刻一錘定音 15:522022/08/03 政治 裴洛西堅持訪台 律師曝2大意義：應盡力歡迎 09:302022/08/03 生活 無畏無懼訪台捍衛民主 蔡其昌讚裴洛西台灣摯友 10:262022/08/03 政治 裴洛西訪台衣著藏密碼 套裝顏色傳達兩寓意 10:422022/08/03 生活 裴洛西訪台 屏縣長潘孟安：台美友好歷史時刻 14:242022/08/03 政治 裴洛西讚台灣世界防疫典範 專家：她沒看到今年5月亂象 14:542022/08/03 生活 裴洛西讓台灣陷入火線賭局？港媒驚爆：這次「他們」賭大了 20:272022/08/03 政治 國戰會論壇》裴洛西訪台：是中美關係「一肩挑」還是推銷戰爭邊緣政策？（周忠菲） 00:332022/08/03 海納百川 裴洛西來訪 嚴震生認「大陸不會報復美國」：受害的是台灣 13:412022/08/03 政治 裴洛西訪台─軍事面》共軍劃設六大演習區 範圍涵蓋台灣領海 07:562022/08/03 兩岸 裴洛西訪團6名成員背景一次看 00:062022/08/03 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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