本年度的中職明星賽於上週末開打，吸引諸多球迷前往應援，主辦方特地聚齊5支球隊的啦啦隊員，合計50名在球場扭腰擺臀，成為球場好風景，每隊派出10人，引來進場球迷的驚呼聲連連。近日有位女球迷便問道，若要選其中1位啦啦隊員當女友，由於每個隊員皆各有特色和風格，便很好奇大家會選誰呢？

這名女網友在論壇Dcard以「中職啦啦隊選一個當女友會選誰？」為題發文，她透露上週六、日，於台中洲際棒球場觀看職棒33年明星賽，她分享每隊有10名隊員，在球場不分敵我應援打氣，加起來共是50位啦啦隊員，儘管自己也是女生，這麼多位同時現身也相當震憾，直呼「真的香的我不要不要的」。

有女網友在Dcard發文詢問「中職啦啦隊選一個當女友會選誰」，引起熱烈留言。(圖/Dcard)

該則貼文一經PO出，激起網友留言討論，紛紛提出心中的理想女友。其實滑開討論區留言，可看到每位啦啦隊員各有支持者，例如中信兄弟的峮峮、富邦悍將的游游、味全龍隊的君白、統一獅隊的瑟七，列出一大排的選妃名單；而超受歡迎的樂天桃猿啦啦隊，則有被點名林襄、苡萱、怡叡等團內人氣成員。

籃籃兼具多元身分，不僅是樂天隊長也是新生代節目主持人。(圖/籃籃 IG)

綜合網友意見，最多人點名的竟是樂天女孩隊長籃籃，「是女生也超愛籃籃」、「她超ㄎㄧㄤ，笑得也很自然」、「籃籃超婆的啦，身為鋼鐵直女還是要暈爛」、「籃籃笑起來爆可愛，根本沒法選」，還有人提及她的節目主持工作，「最近看她上節目超可愛」、「超會做效果的」、「重點是超級喜歡把歡樂分享給粉絲」，有人氣加乘將來的人氣勢必指日可待。