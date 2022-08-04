基隆市信義區深溪路119號深夜驚傳火警，該民宅1樓為知名連鎖飲料店，11時許突竄出濃煙，附近居民立即報請警消協助，目前有5名住戶被疏散到5樓頂，所幸無人員傷亡。
基隆市消防局晚上11時許接獲通報，深溪路119號1樓民宅不斷竄出濃煙，立即派遣5個分隊到場救援。
基隆市消防局第一救災救護大隊副大隊長余宗庭表示，人員抵達現場時，民宅有濃煙竄出情形，立即布水線灌救，並派員架梯從二樓入室，告知屋內民眾關閉門窗，同時疏散5名住戶至頂樓較安全區域，待一樓火勢控制，再將民眾帶離，至於詳細起火原因仍待調查。
基隆市信義區深溪路119號深夜驚傳火警，該民宅1樓為知名連鎖飲料店，11時許突竄出濃煙，附近居民立即報請警消協助，目前有5名住戶被疏散到5樓頂，所幸無人員傷亡。
基隆市消防局晚上11時許接獲通報，深溪路119號1樓民宅不斷竄出濃煙，立即派遣5個分隊到場救援。
基隆市消防局第一救災救護大隊副大隊長余宗庭表示，人員抵達現場時，民宅有濃煙竄出情形，立即布水線灌救，並派員架梯從二樓入室，告知屋內民眾關閉門窗，同時疏散5名住戶至頂樓較安全區域，待一樓火勢控制，再將民眾帶離，至於詳細起火原因仍待調查。
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