美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在8月2日晚間訪問台灣，中共為此祭出威懾與抵制措施，除派出戰機穿越海峽中線，還在台灣周圍海域劃定6個以實彈演習為名的禁航區。這4日起的連續3天圍著台灣進行的軍事演習只是剛開始，後續應該還有數波，斷斷續續地可能長達幾個月。至於有沒有可能把所有對外海空航道全部封鎖？倒是可以參考一下近幾個月前因疫情封鎖2630人口的上海，這個最大的外貿經濟與金融中心說封就封了一兩個月，那麼只是劃定禁航區就能把2360人口的台灣全部封起來，就共軍來說真是一點都不難，還可以為將來動武先做個測試。如此一來，將會是一場新時代的「柏林危機」。

柏林危機從1948年6月24日延續近一年，是冷戰時期第一次重大國際危機。當時蘇聯封閉了西柏林對外通道，以英美為首的西方陣營展開了史上規模最大的空中運輸行動。圖為柏林危機時西柏林民眾等待西方國家空運的生活物資。（圖／Wikipedia)

中共官方已在裴洛西落地時宣布，從8月4至7日共3天內，於台灣周圍設定了6個實彈演習區域，實際上就是禁航區，目前設定的範圍已影響了數十個航班以及大量的海上航道，未來數個月內可能還有數波的禁航措施。許多分析與評論都認為，這次中共採取的行動可說是第4次台海危機，相較於1996年第3次台海危機，由於多年來中共軍事實力增長與國際環境演變，因此這次中共展現軍事威懾能力的強度與廣度必然更高，時間也會更長。僅首波3天演習就已影響數十國際航道，台灣更必須做好充足的準備，因為這僅僅只是剛開始而已。

回顧第3次台海危機或許可以做為判斷這次危機的規模與型態。第3次危機從1995~1996年，第一波自1995年7月開始，中共對台灣北部進行3次共6枚彈道導彈試射，另分別在8、9、10月共進行3次海上攻防與兩棲登陸演習，12月美國派出尼米茲航母戰鬥群通過台灣海峽。

1996年台海危機時，共軍在福建沿海進行大規模兩棲作戰演習。（圖／搜狐網）

接著在1996年3月台灣首次總統大選前，中共又發動第2波導彈演習，共計2次6枚彈道導彈，落點包括基隆港與高雄港外海，美國又派出尼米茲號與獨立號2個航母戰鬥群到台灣東部與東北海域。隨後共軍還進行了2次海空聯合實彈演習與三棲登陸演習，當時西方情報界傳出共軍可能突擊並佔領馬祖附近的烏坵島做為警告，但中共官方未就此發表正式評論，佔領外島的事也未發生。

1996年第3次台海危機中，共軍劃定演習區域除了2次導彈試射其中有5枚分別落於基隆與高雄外海之外，其餘的演習都在東海及南海一帶，也就是浙江、福建、廣東沿海。（圖／澳洲國立大學)

從第3次台海危機共軍演習涉及的區域看來，除了2次導彈試射其中有5枚分別落於基隆與高雄外海之外，其餘的導彈與海空聯防、兩棲作戰演習都在東海及南海一帶，也就是浙江、福建、廣東沿海。若與這次宣布的6個禁航區比較，可以發現上次的演習刻意避開台灣海峽，除了部份導彈落於基隆、高雄外海之外，其餘演習都在沿海省份的海岸線上舉行。而這次大型實彈演習區域則移往台灣海峽內平潭與新竹之間海域，還有基隆港、台北港與高雄港外海，以及巴士海峽與花東外海。

從中共官方發布的禁航區域圖看來，演習阻斷台灣海峽南北端航道，封鎖北部2大港口與南部高雄港，以及巴士海峽、花東外海，對台灣形成包圍態勢。（圖／中共國防部）

演習區域的不同佈置可以看出中共在這兩2次危機的性質有完全不同的設定，上一次台海危機的共軍演習都在東南省份的沿海地區，避開台灣海峽這個繁忙的國際貿易航運水道，採取的是較低調的守勢姿態，至於基隆、高雄外海的導彈只是證明其射程與威懾能力；這次台海危機演習則完全是採攻勢部署，從官方發布的禁航區域圖看來，它用平潭、新竹間的演習區域阻斷台灣海峽航道，以台北港、基隆港外海2塊演習區封鎖北部2大港口，而南部高雄港外海演習區範圍特別大，用於阻斷台灣海峽南口及封鎖高雄港，巴士海峽也設演習區阻斷由南海進入台灣東部航道，花東外海設立演習區雖較小，但能以此對台灣形成包圍態勢，阻斷從西太平洋方向對台灣的奧援。

裴洛西訪台導致美中關係惡化，台灣也牽連其中，北京已計劃推出一系列針對美台的軍事威懾措施，可能在近期對台海情勢造成嚴重影響。（圖／美聯社）

這種的演習佈局在實戰上不見得真有多少意義，但政治上與宣傳上完全可以展現包圍台灣、進行區域拒止／反介入（A2/AD）作戰的威懾力量與企圖心。換言之，美方軍事專家既然經常評論共軍不具備大型跨海兩棲作戰能力，勸說台灣以近海截擊與固守陣地的方式打持久戰，那麼共軍就展示其包圍島嶼、封鎖航道的能力，讓美方見識一下共軍如何規劃這場「圍點打援」的戰術操作。

裴洛西訪台引發爭議，中共為此可能對台灣實施一連串的軍事演習，在台灣周邊以實彈射擊為名設立禁航區，如果禁航區擴大，可能為台灣帶來一場「柏林危機」。（圖／美聯社）

從4日開始，中共將開始在台灣周邊6個區域進行各種實彈操演，雖然不會一天24小時日以繼夜地狂轟濫炸，但既設定了禁航區，海上與空中的民用航道勢必受阻，不論是否真需要更大面積用於演習，未來的演習禁航區範圍極可能還會持續擴大。至於會不會擴大到完全阻斷台灣的對外海空航道？對中共來說，禁航區是畫出來的，不是用兵力與武器佔下來的，因此成本很低。完全封鎖台灣的外聯通道的可能也當然存在，大陸工商業與金融中心的上海有2630萬人口，出現幾個零星的新冠疫情也是說封就封，未來如果不得已對台動武時需要封鎖2360萬人口的台灣島，應該相信中共絕對是毫不猶豫的。何況現在既然要演練封鎖打持久戰，發動一場新的「柏林危機」來測試一下台灣與國際社會的耐受力，也可做為未來軍事行動時的參考，台灣對此應該有所準備。