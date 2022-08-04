林韋君狂甩羅巧倫上百個巴掌。（民視提供）

羅巧倫劇中被狂呼上百個巴掌。（民視提供）

林韋君、羅巧倫劇中是假閨蜜。（民視提供）

林韋君在民視8點檔《黃金歲月》演出變臉後的黃曉芸，更為了復仇隱姓埋名變成藝術家羅憶菲，臥底在羅巧倫飾演的黃雪琴身邊，並以假閨蜜之姿，幫她測試老公高駿生（王燦飾）是否心中有愛她，上演一場假綁票戲碼。為了這場假綁票戲，林韋君笑說，她足足打了100多個巴掌，她8點檔生涯獻出最多次巴掌的一次，打到手痠背痛。

而被連連賞巴掌的羅巧倫表示，原本以為職災是臉頰疼痛，沒想到是聲帶受傷，因為每被打一下就忍不住叫出來，結果叫到自己聲音都啞掉。

林韋君角色開始要展開對黃雪琴、高駿生的復仇戲，但連日艷陽高照外景，她忍不住開玩笑說：「如果駿生跟雪琴推她入海，這次不會再抓緊了！」她說除了復仇戲之外，親情戲也是她很期待的看點，因為飾演她媽媽葉歡的演技超好，目前兩人的對手戲不多，期待相認的那一天。

劇中被賞「百巴掌」 的羅巧倫直呼又達到人生新高度，一場戲巴掌就超越一部8點檔，但因為動作是導演設計的，所以每被打一下就要很震驚，甚至叫出來，她說其中一句台詞「你不要打我的臉，我靠臉吃飯」，講完讓林韋君瞬間嘴角失守，大笑出來，兩人笑說，明明是灑狗血的巴掌戲，沒想到是這麼逗趣完成，隔天羅巧倫買痠痛藥膏給林韋君，林韋君則送喉糖給羅巧倫，兩人看到禮物都忍不住噗滋笑了出來。