美國藥妝連鎖業者CVS Health Corp及線上交易支付平台PayPal上修財測，令市場為之振奮，美股今天大幅收漲，那指寫下今年5月初以來新高。

道瓊工業指數上揚416.33點或1.29%，收32812.50點。

標準普爾500指數揚升63.98點或1.56%，收4155.17點。

科技股那斯達克指數勁揚319.40點或2.59%，收12668.16點。

費城半導體指數上漲78.72點或2.65%，收3053.46點。（譯者：陳正健）1110804