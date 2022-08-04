美國藥妝連鎖業者CVS Health Corp及線上交易支付平台PayPal上修財測，令市場為之振奮，美股今天大幅收漲，那指寫下今年5月初以來新高。
道瓊工業指數上揚416.33點或1.29%，收32812.50點。
標準普爾500指數揚升63.98點或1.56%，收4155.17點。
科技股那斯達克指數勁揚319.40點或2.59%，收12668.16點。
費城半導體指數上漲78.72點或2.65%，收3053.46點。（譯者：陳正健）1110804
美國藥妝連鎖業者CVS Health Corp及線上交易支付平台PayPal上修財測，令市場為之振奮，美股今天大幅收漲，那指寫下今年5月初以來新高。
道瓊工業指數上揚416.33點或1.29%，收32812.50點。
標準普爾500指數揚升63.98點或1.56%，收4155.17點。
科技股那斯達克指數勁揚319.40點或2.59%，收12668.16點。
費城半導體指數上漲78.72點或2.65%，收3053.46點。（譯者：陳正健）1110804
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