前「西瓜哥哥」李岳在7月8日周五晚間8點半，被時報周刊CTWANT直擊，在大安區一家餐酒館和一位露著性感小蠻腰的美女開心聚餐。仔細一瞧女方是直播主珈菲Garfield，與其他3名友人一同開心用餐，原來這個局是在幫本月壽星珈菲慶生，5人邊吃邊聊非常開心，直到隔日凌晨12點半才結束聚會。
近年事業版圖拓展到直播的李岳，特地提前在同一直播平台的好同事生日前8天幫忙慶生，一行人開心地吃吃喝喝就這樣過了4個小時，直到隔天凌晨12點半，大夥兒才心滿意足離開餐廳。散步取車的途中，李岳還時不時回頭與珈菲聊天，看來兩人感情相當不錯，之後大家就地解散，珈菲則搭上像是工作人員開的車，送她到下榻之處後，兩人道別之後，該名友人便開車離去。
而從西瓜哥哥改名為小岳哥哥李岳，出道20年的他不僅是超人氣兒童界偶像，離開兒童台主持後，在直播平台先後主持的訪談節目《李岳週五夜》、 《李岳fun4夜》 都非常成功， 日前還推出共3冊的《瓜瓜家族好習慣繪本》，並計劃之後會和電視台合作開設幼兒園，繼續從事幼兒教育事業。
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