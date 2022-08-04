美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍宣布要在台周遭6區域展開實彈演習，引起各界關心台海局勢。一名網友分享，昨天晚上大約9點多的時候，發現桃園上空一直出現閃光，不知道是什麼東西？引起網友熱議，有人表示在淡水也看得到同款閃光，橘色、紅色與白色的光閃爍，且至少持續了1小時那麼久。

一名網友昨晚在PTT上發文說，桃園上空一直出現局部一團的閃光，時而出現、時而消失，形狀也不規則，不知道有沒有其他網友和他一樣，都有發現這個畫面呢？這團閃光到底是什麼？還是只是閃電？

桃園和淡水上空昨晚驚見不明閃光，目擊者曝持續至少1小時以上。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起網友熱議，「真的！就是那個光」、「天有異象」、「解放軍的登陸船跟砲火而已」、「我在桃園也有看到，但應該沒什麼事啦」、「聽說今天夜裡凌晨就有軍演開始了」、「外星人來」、「別說了，剛剛渡劫失敗、境界倒退了」、「會不會是七夕煙火試放」、「朝中壢西南也有看到，有點像煙火那種閃光。」

其中有一位網友透露，晚上去淡水散步的時候，遠遠往八里的方向，就看到天空一閃一閃的，而且是大片橘色、紅色與白色的閃光，應該就是原PO在桃園看到的。他認為這些閃光看起來很不正常，直到他離開淡水前都還有閃爍，算起來應該至少持續了1個小時，不知道還有沒有時間逃跑？