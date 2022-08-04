美國眾議院議長裴洛西昨(3日)傍晚結束訪台。共軍今(4日)12時起至周日(7日)12時，在台灣附近海空域畫出6個演習區進行軍演。對此，前海軍艦長呂禮詩昨深夜在臉書分析，特別是在東部海域操演區的設計，就是意圖發射的飛彈飛越台北市、台中市，以及高雄市。

根據《中國時報》今報導，軍方預判，共軍極可能發射導彈恫嚇台灣，若以台灣東部外海演習區為目的地，將是共軍導彈首次飛越中央山脈，導彈也可能經過日本與那國島以南，非常敏感。我軍方官員認為，如果越過台灣，打到東部外海，我方不會攔截，但若打偏落在本島，勢必要以愛國者飛彈攔截。

共軍東部戰區2日宣布，將在台灣東部海域進行常導火力試射。據了解，共軍可能出動東風-16彈道飛彈及東風-17極音速彈道飛彈等新銳彈種，尤其東風-17是共軍專為台海拒止美軍航艦而設計，

這也是為何雷根號航艦打擊群在台灣東方保持約600公里的安全距離。

呂禮詩對此在臉書分析，解放軍精心設計過的六個操演區，重點在於火力展示，與「封鎖」還有段不小的差距。其中四號操演區也就是東部海域的設計，就是要江西樂平發射的飛彈飛越台北，江西贛州發射的飛彈飛越台中，海南儋州的飛彈飛越高雄；其目的無他，就是要讓「飛彈空襲警報」簡訊衝擊民心士氣，PHL-191長程火箭砲郥是干擾國軍在海峽中線附近巡弋的機艦，解放軍則可拍攝飛彈飛行的軌跡和火箭砲發射與落海的畫面進行「認知戰」，如此而已。