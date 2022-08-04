美國眾議院議長裴洛西昨天傍晚結束訪台，引發大陸進行一連串的威嚇行動，共軍今宣布（4）日12時起至周日（7日）12時，在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。軍事專家分析呂禮詩分析，此6個操演區域都是大陸經過精心設計的地區，重點為「火力展示」，但需要關注的是台灣東部4號操演區，藉此可讓飛彈飛越台北、台中、高雄。

呂禮詩的研判，與軍方預判，共軍極可能發射導彈恫嚇台灣，若以台灣東部外海演習區為目的地，將是共軍導彈首次飛越中央山脈，導彈也可能經過日本與那國島以南，非常敏感。

共軍操演6區域，軍事專家呂禮詩分析東部操演區最須關注。(翻攝呂禮詩臉書)

根據呂禮詩分析，解放軍精心設計過的六個操演區，重點在於火力展示，與定義的「封鎖」，還有段不小的差距。

呂禮詩根據大陸飛彈基地以及飛彈特性分析，做出精闢的解釋表示，如果以最遠的江西樂平及贛州，距離分別是850和865公里，都在DF-15的1000公里射程內。

至於海南儋州的1450公里，就必須使用射程1500公里的DF-16，解放軍不會傻到使用DF-17來讓樂山長程預警雷達解析彈道；至於500公里的火力扇區內涵蓋的操演區，可能使用PHL-191長程火箭砲。

呂禮詩更直言，外界最關注的四號操演區的設計，就是要江西樂平發射的飛彈飛越台北，江西贛州發射的飛彈飛越台中，海南儋州的飛彈飛越高雄；其目的無他，就是要讓「飛彈空襲警報」簡訊衝擊民心士氣。

而PHL-191長程火箭砲郥是干擾國軍在海峽中線附近巡弋的機艦，解放軍則可拍攝飛彈飛行的軌跡和火箭砲發射與落海的畫面進行「認知戰」，主要目的就是達到瓦解民心的目的如此而已。