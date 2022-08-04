美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台快閃，2日晚間抵達後僅留停19小時就火速飛往下個目的地，但仍造成台海局勢緊張。國民黨立委鄭麗文質疑，連總統府及外交部的網站都遭駭客入侵，總統蔡英文真的有能力保護台灣嗎？

鄭麗文昨（3）日在臉書透露，裴洛西來台當晚，她一直到凌晨3點才睡著，且部分民眾也睡不好，因為大家都在擔心戰爭會不會一觸即發，但人心惶惶卻遲遲不見蔡英文發聲。她認為，就算當個讀稿機也好，安撫民心不是身為元首最重要的條件嗎？

今起連3天大陸將進行軍演，規模之大被稱為超越1996台海危機，鄭麗文指出，台灣與大陸之間的關係因為裴洛西的「畢業旅行」而變得越來越緊張，「蔡政府還能順利應對嗎？還是惹毛對岸後就甩鍋、卸責、繼續神隱，總統官邸就是最好的防空洞？」

她批，因裴洛西來台一事，總統府與外交部網站均遭駭客入侵，甚至還花了一段時間才將網站修復，讓鄭麗文忍不住問「光是眾議院院長來台就出現了這麼大的資安問題 ，如果下次是國防方面的資安問題，那會有多嚴重？我們的資安真的準備好了嗎？」。但事實上，國防部官網後來也一度掛掉，至今凌晨修復。