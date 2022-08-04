不論是為了省錢或是見底了，民眾常會將沐浴乳、牙膏、洗髮乳、洗面乳、洗碗精等加水繼續用。不過這樣的使用方式真的沒問題嗎？會不會有什麼沒注意到的風險？義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑指出潛藏問題，建議還是盡量避免為佳。

●沐浴乳、洗髮精裝水比較省？醫指4問題：像用髒水洗澡

洪暐傑表示，不論是哪一種清潔用品，製作過程都有配方成分比例以達產品效果，且通常也會進行實驗，以確保安全及實際作用。民眾加水進去，除了會稀釋、破壞比例，使得產品效果、清潔作用大幅下降，也容易滋生細菌、黴菌，如同用「髒水」在清潔。

圖／今健康

洪暐傑解釋，自來水本就帶有細菌、雜質等，洗澡時水流動於身體上倒是還好，但裝進瓶內不流動又潮濕，細菌量容易不斷增長，也可能滋生黴菌，若偶爾突然發現見底了，應急裝些水還不要緊，但長期如此不僅有可能引起皮膚疾病，例如皮膚較敏感的過敏族群出現疹子等皮膚過敏症狀，若是身上有傷口也很有可能造成細菌感染，而若是用於洗髮乳當然也有可能有掉髮的疑慮。

●洗碗要用水＝洗碗精先裝水？醫：方式不同，影響大不同！

至於洗碗精、沙拉脫等餐具清潔用品，普遍都會在餐具沖水後使用，許多人反過來操作，也會先將水裝進去，看似一樣都是配水，只是順序上的不同，實則大不同。洪暐傑表示，餐具先沖水、菜瓜布上有水確實會較好洗也較乾淨，而此水流是流動的較無問題。但順序反過來，先在洗碗精裡面裝水，也會像前述沐浴乳一樣，易滋生細菌、黴菌等。

洪暐傑表示，這或許也是為什麼許多人洗完餐具後，常感覺還是有點油油的原因，有洗了、但沒洗乾淨。他建議若要裝水，最多就是洗碗的當下擠出新的洗碗精至裝水的容器中，至少是新的水、稀釋過頭也能再擠一點新的。

●清潔用品 量多量少都不好

洪暐傑表示，清潔用品除非產品上有特別說明稀釋，否則普遍不建議裝水，以免洗不乾淨還衍生其他問題，且份量使用也不宜太過節儉，像是有些人會沐浴乳擠一點點洗全身，或是牙膏擠不到一半刷牙，其實都會蠻像只是用清水在清潔，清潔力也會大大扣分。

雖說清潔用使用太多，也會造成皮膚乾癢等各部位相關問題，而各產品也未必能用同個標準建議，像是有些民眾會以「起很多泡泡」當作清潔妥當的標準，但有些產品就是不容易起泡。

洪暐傑建議，以日常生活習慣做為標準，若是洗完澡、刷完牙，常有發癢、乾燥等不適，常是因某個清潔習慣出了問題，可能是水質、也可能是清潔用品的比例或份量，又或者正在使用的產品當中有對個人的過敏物質，這些都是可以留意的細節。

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