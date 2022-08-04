「中國駐歐盟使團」微信公眾號4日消息，七國集團外長及歐盟外交與安全政策高級代表3日發表聲明，稱中方針對裴洛西訪台採取的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩，呼籲中方不要以武力單方面改變現狀並通過和平方式解決兩岸分歧。中國駐歐盟使團回應，什麼叫惡？什麼叫無恥？如果世界上還有人不明白，請看看G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本。作惡多端，糾集同夥，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，指鹿為馬，無恥之極。世界上為什麼有那麼多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥。

中國駐歐盟使團稱，什麼叫「基於規則的國際秩序」？《聯合國憲章》宗旨沒有這一條，只有關於國家主權和領土完整不容侵犯的明確規定。台灣是中國領土的一部分，插手台灣事務，就是侵犯中國的主權。G7和歐盟外長聲明裡的所謂「基於規則的國際秩序」，只能是自己可以作惡、別人不能還手的強盜邏輯。

中駐歐盟使團指出，台海現狀為什麼被改變？萬惡之尤是境外敵對勢力和台灣分裂勢力，他們必須對此負完全責任。對中國的栽贓抹黑掩蓋不了有人企圖把台灣從中國分裂出去的險惡用心。

駐歐盟使團強調，台海局勢變成這樣，是誰威脅了誰？又是誰挑釁了誰？是中國的領土完整受到嚴重威脅，是中國的主權受到嚴重挑釁。面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當。這是14億中國人民的共同強烈願望。

中國駐歐盟使團表示，G7及歐盟外長聲明談及對台海和平穩定的共同承諾，這是什麼？又要做什麼？另外請大家注意，他們關於一個中國政策後面括弧中還有個註明：在可適用的情形下。「那我要問，什麼是不可適用的情形？你們準備做什麼？對你們虛化掏空一個中國政策的行徑，對你們的陰謀企圖，中國人民早就擦亮了眼睛。我們會備加警惕、嚴陣以待。」

中國駐歐盟使團稱，百年前有八國聯軍入侵中國。今天G7＋1又是八方。想搞新八國聯軍嗎？你們以為中國還是過去的中國嗎？你們還能得逞嗎？你們還能為所欲為嗎？中國人民早已不再受列強欺凌和擺布。台灣事務純屬中國內政，是中國主權範圍內的事。當今世界，已經不是西方列強可以肆意橫行的時代。台灣的事怎麼辦，14億中國人民說了算。

中國駐歐盟使團放話，正告你們，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。