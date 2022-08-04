高鐵嘉義站前5.4公頃地上權案啟動招商，計劃將在8月17日下午舉辦線上招商說明會，負責本案招商的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，嘉義縣現有豐富的觀光資源，在疫情爆發前，每年合計有超過1000萬的旅客造訪。而嘉義高鐵站周邊正有多個產業園區規劃設置中，預計在2025年嘉義縣的六大園區將全數啟用，企業設廠與就業人口進駐後，嘉義將邁入產業轉型期，從觀光與產業發展兩面向，搭上這波軌道經濟風潮。

本案位於高速鐵路嘉義車站站前，基地包含嘉義縣太保市太頂珠段15-1、15-2、15-3、15-4、15-5地號等5筆土地，土地面積約5.4公頃(約1.64萬坪)，允建容積約2.6萬坪，地上權期間為30年，並得優先續約20年，未來可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用。

嘉義縣近幾年積極調整產業發展策略，期望在翻轉雲嘉南產業軸帶上扮演重要角色，轉型為農工大縣。近期多項新設立的產業園區陸續取得進展，包括位於嘉義高鐵特區5公里處的馬稠後產業園區，總面積達429公頃，全部開發完畢將可帶動800億元的產值；另外，縣府活化原台體大嘉義校區的亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，於今年7月正式啟用，將著打造無人機研發中心及智慧機械試驗場域。

中央政府在推動嘉義產業轉型亦挹注大量心力，今年1月行政院已核定籌設嘉義科學園區，該園區位於嘉義高鐵特定區北側，總面積88公頃，將定位為智慧農業、精準醫療、智慧載具研發基地。同時，行政院選定全台9座台糖農場規劃成產業園區的計畫，第一期優先開發的五座園區中，位於嘉義的「水上產業園區」與「中埔產業園區」於上個月核定，預計將可新增147公頃產業用地。