美國眾議院議長裴洛西昨(3日)天傍晚結束訪台，引發大陸宣布將在今(4日)12時起至周日（7日）12時，在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。國防部為了讓國人即時了解國軍監控能力，並讓全球了解大陸武赫動作，特別在官網「即時軍事動態」專區，將原本僅發布西南空域動態的範圍，擴大成為「台海周邊空域空情動態」。

國防部自109年9月17日，仿效日本防衛省作法，在國防部全球資訊網「即時軍事動態」專區，每天晚間固定發布「我西南空域空情動態」，主要是公布共機侵擾西南空域狀態。

但為了為讓國人更了解國軍監控能力，並讓全球了解中共武嚇舉措，昨晚起改為「台海周邊空域空情動態」。但尷尬的是，公布不久，國防部官方網站就遭到攻擊癱瘓，直到今天凌晨12時47分才恢復。

國防部表示，未來將公布涵蓋其他周邊空域共機動態，讓國人了解國軍有能力掌握、應處台灣周邊空域共軍軍機狀況，並讓國際社會了解中共破壞區域和平舉措