美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，令台海緊張情勢升高。有網路民調卻顯示，裴洛西重申美國保障台灣民主的決心後，59.0%民眾認為「完全沒信心」，更有38.1%民眾認為當前台海關係「非常不安全」，形同打臉風光迎接裴洛西訪團的總統蔡英文與蔡政府高官們。

《YAHOO奇摩》昨日（3）起針對裴洛西訪台效應發起網路民調，截至今日早上8時，已有13000人參與投票。「裴洛西重申美國保障台灣民主的決心，你對美國協助防衛台灣的看法是？」結果顯示，完全沒信心59.0%、不太有信心16.7%、還算有信心11.2%、非常有信心10.1%、不知道／沒意見3.0%。

針對「你對目前台海關係的看法是？」認為非常不安全38.1%、不太安全32.7%、還算安全20.0%、非常安全6.4%、不知道／沒意見2.8%。

至於「中國大陸後續展開一連串商攻武嚇，你的看法是？」認為非常擔心34.9%、有點擔心32.9%、不太擔心17.2%、完全不擔心11.6%、不知道／沒意見3.7%。