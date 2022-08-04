今天在大聯盟場上洋基以3：7不敵水手，在拿下70勝後又苦吞2連敗，此戰他們派出王牌先發寇爾(Gerrit Cole)投球，但他繳出令人失望的表現，6局投球痛失6分還挨了3發全壘打，而且全都出現在首局，早早讓比賽失去懸念，在當家主炮賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)缺陣情況下全隊僅敲出5支安打，遺憾吞敗。

Eugenio Suárez and Carlos Santana go back-to-back off of Gerrit Cole in the first inning! pic.twitter.com/PzFC3yNhif — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 3, 2022

洋基成為聯盟首支70勝隊伍，不過下半季他們氣勢確實弱了些，此戰他們派出寇爾試圖找回自信，未料他首局就大爆炸，先保送了溫克(Jesse Winker)，然後慘遭蘇亞雷茲(Eugenio Suarez)、C.山塔納(Carlos Santana)敲出「背靠背」全壘打，1出局後又被克蘭尼奇(Jarred Kelenic)轟出右外野方向2分炮，一口氣痛失6分。

Jarred Kelenic goes deep! The Mariners have hit three home runs off of Gerrit Cole in the first inning to make it 6-0! pic.twitter.com/YmzX5UUXWa — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 3, 2022

但球隊並未將寇爾換下，讓他投到6局結束，總計投6局挨7支安打(3轟)失6分，有8次三振1次保送，自責分率升到3.56。好在牛棚沒再讓比分擴大，新援崔文紐(Lou Trivino)繳出1局無失分成績，但打線僅在2、7局拿下3分，無力逆轉，寇爾苦吞第4敗，近7戰他雖拿下3勝2敗，但自責分率高達4.70，44局有23分自責分，近況相當差。