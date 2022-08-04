今天是浪漫的七夕情人節，不少人摩拳擦掌準備來個火熱的夜晚，台灣動作專家協會透過2018年的一篇文獻，整理出5個性愛姿勢的安全性排行榜，其中天蠍座式是最危險，建議如果有肩關節受傷史或是肩膀不適的人，最好先避開這個愛愛體位。

台灣動作專家協會近日在臉書上分享，拉德曼恩（Alexandre Ladermann）等人2018年在期刊《Sexuality and Disability》上發表了一篇文獻，主要是想探討性行為過程中，是否有會損傷旋轉肌腱的危險因子。

研究團隊招攬了一對情侶擔任受試者，這對情侶的年齡分別是39歲與31歲，身高和體重分別為180公分80公斤與161公分52公斤，情侶兩人過去都沒有肩膀相關的疾病，也沒有手術史，並具備正常的精神與社會心理狀況。

研究過程中，會先請受試者用MRI進行肩關節3D建模，隨後使用動作分析系統，並要求受試者模擬5種性愛姿勢，分別是傳教士式（Missionary）、噴泉式（Watering Can）、天蠍座式（Scorpio）、獵犬式（Basset hound）以及超人式（Superman）。每種姿勢需執行3次，以便團隊進行動作擷取。接著就會與最初建模的肩關節來做比較，根據過去的研究結果，當肩峰下空間小於0.6公分的時候，容易造成旋轉肌腱損傷。

七夕情人節要注意，專家研究5種愛愛姿勢的安全性。（圖／翻攝自Sexual Activities as Risk Factors of Rotator Cuff Lesions: A Prospective Cohort Study）

研究結果發現，上述提到的5種姿勢，都沒有使肩峰下空間小於0.6公分，因此這5種姿勢對旋轉肌腱都是安全的，但天蠍座式的數值為0.91，相對接近0.6，可能有使肌腱損傷的風險。所以建議如果有肩關節受傷史，最好先避開這個愛愛體位。

而台灣動作專家協會也透過這份文獻的研究數據，將性行為姿勢與肩膀肌腱安全性由高至低進行排序，最安全的是獵犬式、接著依序是傳教士式、超人式、噴泉式與天蠍座式。