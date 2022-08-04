網紅「Yumi.k」擁有傲人G級上圍及甜美臉蛋，昔日因被朋友肘擊胸部的影片爆紅，instagram多達139萬粉絲追蹤，不過剛從韓國旅遊返台的她，卻驚曝出現4症狀，嚇得急忙發文求助，未料晚間拍影片時意外捕捉到自己流鼻血的畫面，讓網友擔憂她身體是否出了狀況。

Yumi.k近來身體疑似出現不適狀況，並透露出現的症狀：「流完鼻血後，頭暈、想吐，反胃2天了，這個要去看哪科」，還附上無奈吐舌頭的表情符號，似乎已被病況困擾許久，沒想到昨原本(3日)想拍下愛貓吃飯的影片，卻突然捕捉到自己流鼻血的瞬間，畫面中可以看到她驚恐的表情，接著表示：「突然噴了2次鼻血，第一次噴完衣服都是血，把衣服脫下後第二次又開始噴」，接著透露這幾天相當不舒服，還加上心律不整，推測可能是吃藥的副作用。

雖然Yumi.k健康狀況令人擔憂，不過傲人火辣身材依舊成為眾人焦點，只見她穿著背心露出一對G級車頭燈，由於離鏡頭相當近，更增添視覺上的震撼效果，此外，還擠出一條超深I字事業線，讓網友看了直噴鼻血，紛紛留言：「叫你不要照鏡子，看到自己太辣流鼻血了吧」、「看到自己身材正成這樣 鼻子都忍不住留血」、「每當看到妳發文也跟著鼻血」。

Yumi.k近日剛從韓國返台，她透露坐一趟飛機衣服就破了兩件，先是第一件外衣右胸口破了洞，第二件穿在身上的亮片背心，因為左胸肩帶連接處斷裂，得先用別針固定，才能避免車頭燈外露直接走光，隨文附上的火辣照片依舊搶盡眾人目光，引起超高討論度。