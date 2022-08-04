運動休旅車再進化，TAIWAN SUZUKI去年底推出搭載新世代48V HYBRID輕油電科技及1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎的VITARA，同時也提供具備ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統的車款，讓車主擁有更為自由、豐富的休旅生活，本報去年即搶先試駕，對其油電科技留下深刻印象，近日再試駕VITARA S ALLGRIP車款，特別選在北台灣的越野勝地「水牛坑」。

據原廠的資料顯示，ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統最大特色可依路況及駕駛喜好，在AUTO、SPORT、SNOW、LOCK等四種行駛模式中自由變換，再加上ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助等SUZUKI Safety Support安全科技，從主動到被動，提供駕乘者完善保護。

早年的四輪傳動系統操作起來其實頗為複雜，但是隨著車廠的工藝進化，不僅駕駛模式的切換變得簡便，還有智慧的AUTO自動模式，以SUZUKI的ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統為例，AUTO模式為注重燃油效率的駕駛模式，平時以二輪傳動行駛，只在必要的時候（如偵測到打滑等異常狀態）會自動切換成四輪傳動模式。

LOCK模式可說是VITARA脫困能力的強項，尤其在泥濘易滑的路面或是惡劣路況時，系統會利用前饋控制，在踩油門之前開始提高後輪扭矩使其待機，踩下油門時，前後動力分配幾乎可達50:50的四輪傳動，並對空轉的車輪進行制動，將大部分的動力傳遞到未空轉的車輪上，讓車輛擺脫困境。

另外，SNOW模式是為雪地等特殊地形設計，雖然台灣並不常下雪，每年也僅僅數日有機會上山賞雪，但一樣適用在濕滑的路面，尤其雨季裡顯得特別實用。主要的原理是系統將扭力以最佳比例分配至前後輪，同時因應路面狀況進行牽引力控制，藉以確保車輛有良好的抓地力。一旦偵測到方向盤轉向時，便會優先將扭力分配到後輪，提升行駛穩定性。

SUZUKI VITARA車系採用全新1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，提供129.2PS/5500rpm及23.9kgm/2000rpm最大動力輸出，並透過新世代48V HYBRID輕油電科技，整合式啟動馬達發電機提供引擎優異的輔助動能，尤其在起步或瞬間加速時，幾乎感受不到渦輪遲滯的現象，取而代之的是絕佳的反應速度及順暢的加速性，同時在煞車減速時回充電能，在起步及瞬間加速時提供引擎輔助動能，達到性能與節能的目的，官方數據顯示VITARA S車款具有19.3km/L超低油耗的驚人實力，至於VITARA S ALLGRIP也有17.9km/L的優異水準。

TAIWAN SUZUKI表示，為了回饋廣大車迷長久以來的支持愛護，於炎炎夏日至經銷商賞車即贈消暑聖品哈根達斯冰淇淋，全車系試乘再送SUZUKI專屬保冷袋，領牌還可享代車險，各車款購車優惠方案也限時實施中，以VITARA 系列為例，領牌即加贈不鏽鋼門檻飾板及運動版擾流尾翼。

SUZUKI VITARA S ALLGRIP以優異車身結構及輕量化設計，帶來更佳的乘座體驗。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

中控台上方有精緻的時鐘，下方為大面積螢幕。（陳大任攝）

SUZUKI VITARA S ALLGRIP支援AppleCarPlay。（陳大任攝）

排檔座造型簡約，前方為座椅加熱功能按鍵。（陳大任攝）

ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統行駛模式選擇鈕。（陳大任攝）

駕駛座椅採用具有防滑功能的麂皮材質。（陳大任攝）

門飾板質感佳，並提供置物空間。（陳大任攝）

後座空間表現不錯。（陳大任攝）