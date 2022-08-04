共軍東部戰區全天候位於台灣周邊海空域，組織實戰化聯合演訓。（央視新聞）

共軍東部戰區全天候位於台灣周邊海空域，組織實戰化聯合演訓。（新華社）

大陸官媒新華社4日報導，中國人民解放軍東部戰區3日組織戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力，位於台灣北部、西南、東南海空域全天候實施實戰化聯合演訓，重點進行了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

報導稱，東部戰區海軍出動海空兵力位台灣周邊海空域展開聯合軍事行動。在預警機引導下，海軍數艘驅護艦位台灣海峽、台灣北部、西南和台灣以東海域展開實戰化警巡。海軍航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台灣北部空域實施空中警戒巡邏。全天，多個岸海火力單元在戰區統一指揮下，對台灣周邊重點艦船目標實施了多波次模擬打擊。

報導指出，東部戰區空軍出動轟炸機、殲擊機等多型多架戰機，赴台灣海峽多個空域參加實戰化演訓任務。多架預警機對台灣周邊及任務空域，進行聯合偵察預警。在多源情報訊息支撐下，各型戰機按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，對台灣周邊目標進行全天候、多方向、高強度抵近懾壓和聯合海空突擊。火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊也組織了相關實戰化訓練。