美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日晚間離開台灣後，針對此行發布正式聲明，她對台灣無法參與包括世界衛生組織（WHO）在內等重要國際場合感到遺憾，同時也鄭重對北京表示，無法阻止任何世界領袖、任何人來到台灣。她也在推特公布一段長達1分半的「歷史性台北行」影片。

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

裴洛西3日晚間離開台灣、啟程前往南韓後，在官網公布台灣行的正式聲明，她開宗明義表示：「美國國會代表團此行應該被視為美國與台灣站在一起的有力聲明，我們前往台灣傾聽、學習、展現我們對台灣人民的支持，他們建立了全世界最自由、最開放的繁榮民主之一。」

她說「台灣是非常特別的地方」，「是和平與安全的重要盟友、經濟活力的全球領頭羊、以及民主治理的典範。」她說美國國會代表團此行凸顯了台灣在3個重要領域的許多成就，在安全方面，她說代表團重申美國國會致力於協助台灣在面臨侵略下捍衛自由；在經濟方面，代表團傳達了晶片法案如何強化雙邊經濟、以及表達對『台美21世紀貿易倡議』的支持；在治理方面，代表團恭賀台灣對疫情做出的強力反應，她說美國國會將持續就包括氣候危機等優先事項展開合作。

裴洛西也在聲明中提到，對於台灣因為北京的反對而無法參與世界衛生組織在內等全球會議感到遺憾，「他們或許能妨礙台灣派領導人出席全球論壇，但他們不能阻止世界領袖或任何人前往台灣、向台灣蓬勃發展的民主致敬、去強調它的許多成就、以及重申我們持續合作的承諾。」

裴洛西也表示有幸與「非常令人欽佩」的蔡英文總統、外交部長吳釗燮舉行雙邊會談，以及另外與行政院副院長蔡其昌、其他政黨領袖會晤，她形容這些會談「非常正面且富有成效」。

裴洛西強調此行是代表團訪問印太地區的一部分，主要關注安全、繁榮及治理，而台灣在這方面是全球領頭羊，她說如今美國與台灣人民的團結比以往更重要，「我們持續支持捍衛民主，對抗這個區域及全世界的專制。」

此外，裴洛西今（4）日凌晨也發布推文重申，她率領國會代表團訪問台灣，是為了要明確表明美國與台灣人民站在一起，以及所有致力於民主與人權的人士。

她也在推文中公布一段長達1分半的「歷史性台北行」影片，紀錄從她下機、拜會立法院、會見蔡英文總統、到景美人權園區、甚至專機離開台灣的畫面。