現代女明星為了自身的演藝事業打拼，大多都是晚婚，就如許晴今年53歲，依舊單身，當年在《笑傲江湖》中飾演任盈盈的她，演過任盈盈女星多如過江之鯽，但讓大家印象深刻的只有許晴，她也封為當時男人心中的「夢中情人」。

1969年出生於北京的許晴，因為出演了陳凱歌的電影《走向歌唱》而進入了大家的視野，之後又出演了《朝東朝西》、《秦松》、《笑傲江湖》等一系列經典影視作品，更憑藉電影《老炮兒》獲第33屆大眾電影百花獎最佳女主角獎。

許晴年過50，但還是風韻猶存。(圖/許晴微博)

其實《老炮兒》女演員原定並不是她，但是因為這個角色的尺度太大，所以被很多演員拒絕，因此馮小剛請她幫忙，不過當許多觀眾都覺得許晴已經過氣，對於她的救場也毫不期待，但是走進影院看了她的表演之後跌破眼鏡，都紛紛大讚她的演技，因此她也重新回到了一線女星的行列。

作為一名演員來說，許晴是非常敬業又優秀，容貌秀麗且身材姣好，家庭背景也不差，可說是集白富美於一身，然而許晴至今還單身。據傳，曾有記者很犀利的向許晴提出了一個問題，問她單身了這麼久，生理的需求要如何解決？面對這麼一針見血的提問，許晴也是很俏皮的回答道：「難道這不應該是男生的問題嗎？」高EQ的許晴還是機智化解了這個尷尬問題。